'We mogen een westers bedrijf niet laten wegkomen met een massamoord in ontwikkelingslanden'

HUMO Uw vader was vakbondsafgevaardigde bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos. Hij ijverde voor veiliger werkomstandigheden voor de arbeiders. Heeft hij meegewerkt aan de documentaire?

Daniel Lambo «Mijn vader had een haat-liefdeverhouding met Eternit. Hij kon er tegelijk kwaad en trots op zijn. Toen ik hem op zijn sterfbed vroeg of hij voor de camera wilde getuigen over zijn ervaringen als vakbondsman, weigerde hij. Hij wilde dat ik erover zweeg, zoals bijna heel Kapelle-op-den-Bos doet. Het is nog altijd not done om openlijk kritiek te geven op de fabriek die brood op de plank bracht in een destijds arme streek.»

HUMO Maar off the record heeft hij vast veel verteld over de praktijken bij Eternit?

Lambo «Hij kon er uren over praten. Hij heeft de directie altijd aangesproken over de gevaren van asbest, die al in 1964 waren aangetoond. Hij heeft als vakbondsman veel dingen gezien die hem kwaad maakten. Maar zijn pogingen om één en ander te veranderen werden hem niet in dank afgenomen. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat er douches kwamen, zodat de arbeiders ’s middags het asbeststof konden afspoelen voor ze gingen eten. Maar aangezien dat tijdens de middagpauze moest gebeuren, gingen ze liever meteen eten. Hij kreeg dus ook de wind van voren van de arbeiders zélf.»

HUMO Als kind speelde u op de terreinen van Eternit. Uw vader wist dat. Had hij u meer moeten beschermen?