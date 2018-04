De Columbus

Eén – 10 april – 850.229 kijkers

Wim Lybaert, die datgene wat er nog van het aards paradijs overblijft aan een moestuin kan aflezen, draagt zijn pallieterachtige idee van het goede leven verder uit in ‘De Columbus’, een programma waarin hij, alsof hij nooit iets anders heeft gedaan, een voormalige schoolbus bestuurt, die voor de gelegenheid tot rijdend vakantieadres is omgebouwd. Er is een kruidentuintje aan boord, alsook een reisgezel in wie de chauffeur om één of andere reden geïnteresseerd is. Naar ik gemakshalve aanneem.

In de eerste aflevering was dat Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs. Zij doet me aan een welpenleidster uit mijn regenachtige kindertijd denken, maar dieper op die akela ingaan zou ons, en vooral mij, ergens heen leiden waar ik toch liever wegblijf, na 52 jaar.

Voor de reis een aanvang kon nemen, moest de minister eerst de bestemming, die in een plastic globetje zat, aan een kauwgomautomaat ontwringen. Het lot wees Monaco aan, het populaire belastingparadijs, een reisdoel dat de Columbus in vier dagen zou moeten bereiken, en níét via de snelweg. De Columbus was, met een maximumsnelheid van 90 per uur, veeleer een schildpad dan een haas.