JFK staat voor John Fitzgerald Kennedy, die president was van de Verenigde Staten van januari 1961 tot november 1963, toen z’n kop van z’n corpus werd geknald door LHO, wat staat voor Lee Harvey Oswald, die nog vóór z’n proces in de gangen van het politiebureau werd doodgeschoten door JR, wat staat voor Jack Ruby, die in de gevangenis stierf aan MK, wat staat voor maagkanker. John Kennedy, die ook wel Jack werd genoemd, en ook wel Joe, en ook wel Johnny Junior, en ook wel Hoerenpoeper, wordt beschouwd als de meest iconische president die de Verenigde Staten ooit gekend hebben. Hij had een ongekende uitstraling, een grote persoonlijkheid, en een boel star quality, zo werd gezegd.

Terwijl het eigenlijk een oelewapper van de bovenste plank was. En ter ere van die nitwit is er thans een kledingmerk, Abercrombie & Fitch, dat kopieën gaat uitbrengen van kleren die JFK ooit gedragen heeft. Zo kun je een JFK-badmuts kopen, een JFK-suspensoir, een JFK-poellemuts, en een paar JFK-caoutchouc botten. Waar heeft die sukkel het aan verdiend? Aan z’n gewelddadige dood, in die zin dat, mocht hij niet zijn neergeknald, hij allang vergeten zou zijn, en door niemand zou worden aanbeden als de grote leider waarvoor hij ten onrechte nog steeds doorgaat. Hij won in 1960 de verkiezingen met nauwelijks een half procent meer stemmen dan de Republikein Richard Nixon, die gelukkig enige jaren later, in 1968, alsnog president zou worden.