Drama in Madrid: Real - Juventus, de return van de 0-3 in Turijn. Na een paar minuten staat het 0-1. Het wordt 0-2. Dan komt de niet voor mogelijk gehouden 0-3 op het scorebord. De Spaanse bookmakers worden echt zenuwachtig: ze moeten 56 tegen 1 uitkeren als Juventus zich kwalificeert. Ondergetekende heeft weer eens niet gewed, Real was in de heenwedstrijd veel te sterk. De vorige dag had AS Roma in eigen huis een 4-1-achterstand goedgemaakt met een beslissende 3-0 voorsprong en FC Barcelona uitgeschakeld. Iemand met een neus voor in de lucht hangende sensatie en gevoel voor de hartstocht en het bijgeloof van Italianen zou geld op Juventus hebben gezet.

De Oude Dame schittert in Madrid. Real schrikt van de klasse van Douglas Costa en de goals van Mandzukic, Cristiano Ronaldo verspeelt met zijn irritante gedrag de goodwill die hij in Turijn had gekweekt met zijn omhaal uit de lucht en de ontroerde buiging naar het applaudisserende Italiaanse publiek. Nog een halve minuut en dan spelen we verlengingen: ideaal scenario voor een optimale climax.

Het drama komt eerder. Tien seconden vóór tijd kopt Ronaldo een hoge voorzet voorbij het doel terug in het strafschopgebied, een verbluffende kopbal. Benatia duwt Vázquez in de rug, Michael Oliver fluit penalty. Het is een hard gelag, een ‘betwistbare’ beslissing, domper en hoogtepunt tegelijk. Het was een juiste beslissing. Marc Degryse zou zeggen: ‘Je moet er met je handen van afblijven.’ Maar wees dan consequent en stuur er ook een stuk of tien misdadigers uit die eerder en elders op het veld geprobeerd hebben de enkels van de tegenstander te breken. Hang tien seconden voor de verlengingen niet opeens de ambtenaar uit.