Jack White is nooit voor één gat te vangen geweest, maar op zijn 42ste heeft de ex-frontman van The White Stripes met ‘Boarding House Reach’ wellicht het meest gedurfde en excentrieke album uit zijn carrière uitgebracht. De grondlaag is nog altijd de bluesrock van weleer, maar daarop komen laagjes pop, funk, jazz en ontregelende psychedelica. Hier en daar wordt er ongeremd gejamd en soms begint White zelfs te rappen. Kortom: de kans dat een gitaarriff van deze plaat uitgroeit tot een anthem dat overal ter wereld door voetbalstadions galmt is miniem. Maar daar ligt de muzikant niet van wakker, zegt hij als we hem in Londen ontmoeten.

Jack White «Ik besef dat de mensen een heel duidelijk oordeel over ‘Boarding House Reach’ zullen hebben. Of ze vinden de plaat geweldig, of ze vinden ze vreselijk. Er is geen middenweg. Maar dat vind ik net fantastisch.»

HUMO Niet dat het een probleem is: deze week is ‘Boarding House Reach’ vanuit het niets op één binnengekomen in de Amerikaanse hitlijst.

White «Tja, blijkbaar kan ik het mijn fans moeilijk maken zonder dat ze afhaken (lacht). Een benijdenswaardige positie, dat besef ik maar al te goed.»

HUMO Je bent een superster maar je hoeft nooit verantwoording af te leggen. Veel meer luxe kan je niet hebben.

White «Ik wil mezelf niet met hem vergelijken, maar David Bowie had hetzelfde in zijn Berlijnse periode eind jaren 70. Toen hij ‘Low’ en ‘Heroes’ uitbracht (waarop Bowie experimenteerde met onder meer krautrock en ambient, red.), wist de wereld niet wat ermee aan te vangen. Maar jaren later viel opeens het kwartje. Dat zou ook zomaar kunnen gebeuren met deze plaat. Ik ga het gesprek aan met de muziekliefhebber die ervoor openstaat. Net zoals vroeger ook Captain Beefheart en Frank Zappa dat deden, of Miles Davis en Jimi Hendrix.»

HUMO Je was muzikaal altijd al grenzeloos, maar op ‘Boarding House Reach’ lijk je je werkelijk nergens iets van aan te trekken.

White «Ach, dat heb ik nooit gedaan. Pas aan het einde van The White Stripes waren er momenten dat ik rekening begon te houden met het verwachtingspatroon. Dat was toen ook de belangrijkste reden om te stoppen: alleen zo kon ik mezelf weer volledige creatieve vrijheid geven. In een wereldberoemde groep spelen is enkel leuk voor mensen die van comfort houden. Toen we ‘It Might Get Loud’ aan het maken waren (een documentaire uit 2009 over drie gitaristen: Jack White, The Edge van U2 en Jimmy Page van Led Zeppelin, red.), heb ik het daar met Jimmy vaak over gehad. Hij wou in de jaren 70 ook al een plaat maken met country- en folkmuziek, maar Led Zeppelin-manager Peter Grant zou hem in elkaar geslagen hebben als hij dat had gewaagd. In vergelijking met de jaren 60 en 70 zijn de tijden dus wel veranderd. Voor mij is het ook een voordeel dat ik uit de alternatieve scene kom. Iemand als Axl Rose kan en mag alleen maar hardrock maken: dat soort wetten geldt niet voor mij.»