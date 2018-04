Een nieuwe schoolstrijd: 'Mijn kinderen verdienen beter'

Op 26 en 27 april nodigt het Heilig Graf in Turnhout zesdejaars uit alle uithoeken van Vlaanderen uit om twee dagen lang te debatteren over de school van morgen. Op welke vlakken scoort het onderwijssysteem slecht, en hoe haalt het die onvoldoendes weer op?

Romy Vanheuckelom (leerling en medeorganisator) «Ik ben ervan overtuigd dat ons onderwijssysteem een pak beter kan, en ik ben niet de enige. Logisch: wij zitten er middenin. Daarom willen we duizend leerlingen uit het zesde middelbaar de kans geven om hun stem te laten horen. Twee dagen lang gaan we in groepjes debatteren en willen we de meningen eens flink laten botsen.»

HUMO Wat moet er anders?

Romy «De wereld is fel veranderd de laatste dertig jaar, maar ons schoolsysteem ziet er nog hetzelfde uit. In plaats van bezig te zijn met het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij jonge mensen, ligt de focus nog altijd op waar we níét goed in zijn en op het zo snel mogelijk uit het hoofd leren van leerstof die we een paar weken later toch weer vergeten zijn.

»Het zou beter zijn mocht er meer aandacht gaan naar persoonlijke ontwikkeling. Waarom zouden leerlingen en leerkrachten niet vaker een individueel gesprek kunnen aangaan? Dat zou bovendien een hoop frustraties wegnemen: veel leerlingen weten vaak niet wat er van hen wordt verwacht, of wat ze nu eigenlijk góéd doen.

»Al moeten leerkrachten ook de ruimte krijgen voor zo’n persoonlijke aanpak. Vaak is dat niet mogelijk omdat ze binnen de lijnen van het leerplan moeten blijven. Veel hangt dan af van de leerkracht zelf. Zelf heb ik er een paar die het nu al zo aanpakken, met persoonlijke evaluaties. Ik merk dat dat werkt.»

HUMO Als het congres iets oplevert, zal het niet meer aan jullie besteed zijn.

Romy «Dat is waar. Maar als je ergens oprecht om bekommerd bent, moet je verder durven te kijken dan jezelf. Als ik later zelf kinderen heb, hoop ik dat ze terechtkomen in een beter schoolsysteem, met meer autonomie voor de leerlingen. De bedoeling is om na ons congres met concrete aanbevelingen naar de minister van Onderwijs te stappen. Hopelijk wordt daar dan ook iets mee gedaan.»

HUMO Schuilt er een goeie onderwijsminister in jou?

Romy (lacht) «Toch niet. Het onderwijs is me steeds meer gaan boeien, maar ik ga straks Sociaal Werk studeren. Ook daar is nog veel te doen.»