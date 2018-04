Laatste loodjes: 'WOIII'

Het westen denkt dat men democratie zoals wij dat kennen zomaar kan overplanten naar waar ook ter wereld. Hier in Europa en in de USA heeft dat 150 tot 200 jaar strijd gevraagd alvorens men er nog maar over dacht om het "one man one vote" principe te instaleren. Dat is er pas tussen de twee wereldoorlogen gekomen in de meeste landen toen men inzag dat het zo niet meer verder kon dat men mensen de dood in joeg voor de belangen van enkele rijke families en hun vazallen. Nu gaat men er hiervan uit dat dit model onmiddellijk verplantbaar is naar de hele wereld, ook waar de meerderheid van de bevolking nog steeds hun normen en waarden baseren op oude geschriften van voor het Magna Carta. Zie Egypte waar men onmiddellijk het Moslim Broederschap verkoos om het land te leiden met de gevolgen van dien, terechtstellingen zonder proces, vrouwen werden weer tweederangs mensen, homo’s werden gewoon doodgeschoten op straat, kleine meisjes werden gedwongen uitgehuwelijkt. Kortom, de sharia werd ingevoerd. “Gelukkig” heeft het leger ingegrepen. Een militaire dictatuur deugt natuurlijk voor geen meter in onze landen maar is het op een andere manier te doen in die landen zonder dat de chaos van religieus overtuigde gekken er de bovenhand neemt?