Zolang als ik me kan herinneren, ben ik bang voor oorlog. In augustus 1968, toen een tankcolonne van het Warschaupact de Praagse Lente in de knop brak, sloeg het dorpsvolk om me heen, hemelsbreed op 780 kilometer van Praag, ineens aanzienlijk meer suiker, zout, zeep, lucifers en noodkaarsen in dan het nodig had: het heet hamsteren.