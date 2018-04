Naema Tahir: 'Het uur van de prutser'

Tijdens het luisteren voelde ik me steeds ongemakkelijker. Deze academici praatten namelijk op een heel foute manier over laagopgeleiden. Dedain kan ik het niet noemen, maar ze spraken vanuit een vanzelfsprekend gevoel van superioriteit. Het stond voor de gespreksdeelnemers vast – dat kon je zo horen – dat zijzelf oneindig beter zijn dan het onderwerp van hun gesprek: veel slimmer, veel succesvoller, veel beter in staat hun zaken te regelen. Veel geslaagdere exemplaren van de menselijke soort, kortom.

Nou leef ik inmiddels al een tijdje en heb ik dus de nodige ervaring opgedaan, zowel met ‘laagopgeleiden’ als met ‘hoogopgeleiden’. En mijn ervaring met beide mensensoorten is toch heel anders. Om te beginnen valt me al heel lang op dat mensen uit de eerste groep vaak veel verstandiger en realistischer zijn dan de mensen met een academische titel voor hun naam. Die laatsten munten uit in abstract woordgebruik – dat hebben ze natuurlijk in hun ‘hoge opleiding’ geleerd – maar wat ze zeggen, staat vaak heel ver van de werkelijkheid.

Maar wat me nog meer opvalt, is dat de tweedeling ‘hoogopgeleid’ en ‘laagopgeleid’ een mystificatie is. Ze suggereert namelijk een verschil in kwaliteit: hoe hoger opgeleid, des te beter is het werk dat uit de handen van de betreffende persoon komt. Ik weet uit ervaring dat dat allerminst het geval is. De echte tweedeling is een heel andere. Dat is de tweedeling tussen vakmensen en prutsers. En die tweedeling kom je overal tegen: bij loodgieters en timmermannen, bij boekhouders en belastingadviseurs, bij fysiotherapeuten en groenteboeren, bij journalisten en politici, enzovoort. Waarbij geldt: heel erg veel mensen zijn prutsers. Echt waar. Ze doen maar wat. Ze weten eigenlijk maar half hoe ze het moeten aanpakken. Ze leveren broddelwerk. Met andere woorden: ze beheersen hun vak niet. Ze hebben gewoon een beroep gekozen, en ze draaien maar. Terwijl ze er eigenlijk niet goed in zijn.