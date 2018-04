Kobe Ilsen verkende hemel en hel voor 'Op één'. 'Het zou pijn doen als dit programma slecht wordt ontvangen. Dit is wellicht het beste wat ik kan maken'

'Wij kennen in België zoveel burn-outs en depressies omdat het kán. In de VS hebben ze die luxe niet'

Vóór het interview wil hij twee fragmenten laten zien, om de intensiteit van ‘Op één’ te tonen. Het eerste fragment komt uit Mosul, de Iraakse stad die een jaar geleden nog tot de Islamitische Staat behoorde. Vandaag is het één reusachtige ruïne. We zien Irakezen die horrorverhalen vertellen. Een gids met doffe ogen. Rottende lijken. Een presentator die misselijk vooroverbuigt en vecht tegen de braakneigingen. In de zetel naast ons voelen we hem wegzinken. Hij wordt stil en lijkt alles te herbeleven. Dit past niet in het clichébeeld van de schalkse presentator. Dit is de Ilsen van ‘Doodgraag leven’, het programma waarin hij tien jaar geleden terminale patiënten volgde in hun laatste levensjaar.

Het tweede fragment wordt wellicht één van dé beelden van dit tv-seizoen. In Hongkong wurmt hij zich binnen in een coffin home: een klein appartement waar 24 mensen in kasten wonen. De beklemmende hitte plakt op het scherm, de sfeer is claustrofobisch, en je ziet Ilsen met de minuut ongemakkelijker worden. Een oud mannetje toont het kruipkot dat hij zijn thuis noemt, maar is verrassend goedlachs. De presentator vraagt hoe hij erin slaagt om zo positief te blijven. Het antwoord treft hem vol in het gezicht. Hij gaat naar buiten. En breekt.

Kobe Ilsen «Dit is het heftigste programma dat ik al heb gemaakt. We hebben zestien landen bezocht in vijf maanden tijd. Met een paar draaidagen per land is dat een razend tempo. Ik heb zoveel prikkels tegelijk gekregen dat het me nog niet is gelukt om alles te verwerken. Overal hebben we dingen meegemaakt en mensen ontmoet die ik nooit meer zal vergeten. Voeg daarbij de stress, de vermoeidheid en de jetlag, en je weet dat het superintens is geweest. Ik heb zowat elke menselijke emotie doorstaan en die vers van de lever in de camera gegooid. Alles is rauw en echt, en dat maakt het kwetsbaar. Dit is mijn signature dish: het concept, de stijl, de muziek en de onderwerpen sluiten aan bij het soort tv dat ik wil maken. Al mijn energie, al mijn kunde zit hierin. Als dit niet goed ontvangen wordt, zal dat pijn doen.»