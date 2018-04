'Meghan wil Diana 2.0 zijn: haar stijl, haar uitstraling, haar menslievendheid'

Op 6 september 1997 keken de 16-jarige Meghan Markle en haar vriendinnen naar de begrafenisplechtigheid van Diana, prinses van Wales. Tranen biggelden langs hun wangen toen de camera’s inzoomden op de koninklijke lijkkist. Tussen de bergen witte bloemen lag een omslag met ‘Mummy’ erop geschreven, het laatste briefje van prins Harry aan zijn mama.

Ook in de les levensbeschouwing aan Meghans middelbare school, Immaculate Heart in Los Angeles, was het overlijden van de prinses onderwerp van gesprek. De discussie spitste zich toe op de paradox dat een jonge moeder in de bloei van haar leven kon sterven in een wreed, banaal auto-ongeluk. Na de les keken Meghan en haar vriendin Suzy Ardakani naar een oude video van het huwelijk van Diana met kroonprins Charles in 1981. Meghan was niet alleen geboeid door haar stijl en uitstraling, maar ook door haar menslievendheid. Ze zag Diana als een rolmodel. Zij en Suzy begonnen net als de prinses kledij en speelgoed in te zamelen voor minder gegoede kinderen. Meghan was zo vol van Diana dat Suzy’s moeder haar zelfs een exemplaar van mijn biografie ‘Diana: Her True Story’ gaf, een boek dat nog jaren op haar nachtkastje zou liggen. Haar vriendin Ninaki Priddy is formeel: ‘Meghan is al haar hele leven gefascineerd door de Britse koninklijke familie. Zij wil prinses Diana 2.0 zijn.’

Koningin op school

Meghan Markle is geboren op 4 augustus 1981. Haar ouders, Tom Markle en Doria Ragland, hadden elkaar leren kennen op de set van de Amerikaanse ziekenhuisserie ‘General Hospital’. De Afro-Amerikaanse Doria werd er opgeleid als visagiste en Tom was er al jaren lichtregisseur. Hij was gescheiden en had twee kinderen, Tom Jr. en Yvonne. Er was een leeftijdsverschil van twaalf jaar, maar de twee vielen al snel voor elkaar. Yvonne moest van het begin af niets hebben van Doria. Die leidde haar vader alleen maar af van haarzelf. En als haar vriendinnen op bezoek kwamen, had ze het over ‘de huismeid’, volgens broer Tom.

Een jaar nadat Tom en Doria in het huwelijksbootje waren gestapt, was ze zwanger. De geboorte van Meghan Markle veranderde Toms leven compleet. ‘Hij was zo, zo gelukkig,’ herinnert Tom Jr. zich. ‘Elke minuut dat hij zich kon vrijmaken, was hij bij haar. Hij zag haar het liefst van de hele wereld. Ze werd zijn kleine prinsesje.’

Tegelijk probeerde hij op zijn eigen onhandige manier het gezin wat meer discipline bij te brengen om zijn bloempje te beschermen, zoals hij Meghan noemde. Vroeger mochten Tom Jr. en zijn vrienden thuis wiet roken: dat was nog altijd beter dan dat ze op straat tussen onguur volk zaten. Maar dat veranderde na de geboorte van de baby. Toen de jongens eens joints zaten te roken in de zitkamer terwijl Meghan lag te huilen, liet Tom luidop weten dat hij haar boven een schone luier zou omdoen. Kort daarna kwam hij naar beneden met een volle luier in zijn handen. Hij ging naast de tieners op de sofa zitten, diepte een lepel op en begon uit de luier te eten. De jongens vluchtten kokhalzend het huis uit. Pas later gaf Tom toe dat het chocoladepudding in een schone luier was geweest. Het was zijn manier om zijn zoon en de vrienden duidelijk te maken dat ze niet moesten zitten blowen als Meghan in de buurt was.