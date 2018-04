Een mens van goede wil: Maaike Neuville trekt ten strijde tegen de plasticberg

'Laat alle verpakkingen bij de kassa achter'

Maaike Neuville «Plastic Attack is een vreedzame actie die is komen overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk. De Delhaizewinkel in Brussel wist dat we zouden langskomen. Ze vonden onze actie best oké en ze hebben er ook op ingespeeld. Wij viseerden trouwens niet de winkel, maar het overtollige plastic.

»Het is onze bedoeling om consumenten ervan bewust te maken dat ze plastic het best zoveel mogelijk vermijden. Dat is niet vanzelfsprekend, want zo goed als elk product is in plastic verpakt. Ik kocht die zaterdagmiddag vijftien producten en slechts rond twee ervan zat geen plastic. Elke Vlaming gooit elk jaar 141 kilogram afval in de restafvalzak. Een groot deel daarvan zijn plastic vlootjes voor groenten, fruit of vlees. Ik doe al lang mijn best om zo weinig mogelijk artikelen in plastic te kopen. Ik ben blij dat ik nu eindelijk een initiatief zoals Plastic Attack kan steunen.»