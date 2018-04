'Iedereen is altijd amper twee stappen van zijn einde verwijderd'

Nicci Gerrard en Sean French zijn de meesters van de onderhuidse spanning, onheil dat in de lucht hangt terwijl het alledaagse leven voortkabbelt. Vandaag spreken ze aan hun Londense keukentafel voor het eerst over ‘De dag van de doden’, de climax van hun thrillerserie. Elders in huis is dochter Molly (24) bezig een grote tas in te pakken, wat gepaard gaat met gestommel en onrust. ‘Zo hebben wij altijd gewerkt,’ zegt Nicci Gerrard. ‘De uitdaging was niet alleen het samen schrijven, maar ook te midden van de drukte van een gezin met kinderen.’

- Jullie zijn bijna 28 jaar getrouwd en nog steeds zo geboeid door elkaar. Is dat echt?

Nicci Gerrard (59) «Ik hoop dat het echt is. Ik geloof van wel. Ik denk dat wij het goed doen omdat we voor ons schrijfwerk dieper ingaan op gevoelens. We onderzoeken samen angst, vreugde, ontgoocheling. Kijk hoe goed Sean nu luistert...»

Sean French (58) «Nu doe ik alsof, haha. Dat komt natuurlijk ook voor, zoals bij iedereen, dat je niet echt luistert. Vaak weet ik al wat Nicci gaat zeggen. Maar net zo vaak verrast ze mij. Dat komt omdat wij samen schrijven en steeds weer met iets nieuws moeten komen. Daar zoeken we naar, dat is het onderzoeken waar Nicci het over heeft. Dan verras je jezelf, en ook elkaar.»

Gerrard «Door onze gesprekken komen we tot de toon van Nicci French. Die is anders dan mijn eigen toon als schrijver. Maar als het over de boodschappen of de kinderen gaat, dan kunnen we het heel goed oneens zijn.»

- Als je jullie werk leest, lijkt het toch of de vrouwelijke invloed domineert, die van Nicci dus.

Gerrard «Dat lijkt zo doordat ons werk tot de lezer spreekt met de stem van een vrouw. Dat betekent nog niet dat ik domineer.»

French «Ik zie de observatie als een compliment. Het is al 21 jaar onze bedoeling boeken met een vrouwelijke toon te schrijven. Kennelijk lukt dat. We verschillen in temperament, maar alle, werkelijk álle creatieve ideeën komen van ons samen.»