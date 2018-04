'Mannen zijn veel banger voor pijn dan vrouwen'

Vlaanderen blijkt zowaar een pioniersrol te spelen op het vlak van facelifts. De Gentse dokter Patrick Tonnard (55) vond samen met zijn collega Alexis Verpaele de MACS-lift uit, die nu wereldwijd als één van de beste technieken wordt beschouwd. Tonnard, merk je, leeft voor zijn vak en bestookt me vol vuur met de nieuwste ontdekkingen.

HUMO Hoe vind je een nieuwe facelift uit?

Patrick Tonnard «Chirurgen zijn altijd op zoek naar manieren om te vereenvoudigen, zo weinig mogelijk letsel te veroorzaken en verwikkelingen te vermijden – kijk maar naar de endoscopie. In de plastische chirurgie is het net zo. Alleen ligt daar de nadruk soms zo sterk op vereenvoudiging dat de kwaliteit erop achteruitgaat. Bij een mini-lift snijden ze bijvoorbeeld maar een halve centimeter huid weg. Natuurlijk zwelt je gezicht na de operatie dan niet op, maar je hebt ook nauwelijks resultaat.

»De klassieke facelift was dan weer enorm ingrijpend: een grote snee waarmee je het hele gezicht openlegde. Ook in het weefsel eronder werd een flap gesneden om eraan te kunnen trekken, waardoor het gevaar bestond dat je een zenuw raakte. Bovendien trok je bij die lift de huid naar achteren, met als gevolg een gezicht als een breedbekkikker waarvan iedereen op twintig meter afstand kon zien dat eraan gesleuteld was. Wij wilden een manier vinden om het litteken korter te maken en de huid strak te trekken naar omhoog in plaats van naar achteren.»

HUMO Hoe zoek je dan? Terwijl je iemand opereert?

Tonnard «Ja. Je doet niks fout als je geen grote snee maakt maar een kleine, om dan te zien hoe ver je raakt. We besloten ook om niet nog eens in het weefsel onder de huid te snijden, maar dat omhoog te trekken met draden die we bij de slaap vastzetten. We stonden zelf versteld van het resultaat.»

HUMO U trekt het weefsel onder de huid gewoon met drie draadjes strak.