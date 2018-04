Winnen of balen: de Rock Rally-finale! In gesprek met Ayco Duyster

Zondag 22 april is de AB in Brussel weer de meedogenloze arena voor de finale van Humo’s Rock Rally. De presentatie is in handen van Ayco Duyster. Welke bands, trends en eigenaardigheden vielen de Radio 1-fee op?

'Wie maakt de klik met de zaal?'

Ayco Duyster «Dat de deelnemers weer heel jong zijn, grofweg tussen 16 en 22 jaar. Jonge bands die de ambitie hebben om zich in te schrijven én ook een gebrek aan schroom koesteren... Ik blijf dat positief vinden, je kunt namelijk genadeloze kritiek krijgen. Ook opvallend: vroeger was er meer concurrentie tussen de bands, terwijl er nu een soort kameraadschap heerst – ze wisselen al eens bandleden uit (lacht).»

HUMO Dankzij de rockscholen en de sociale media: je hebt snel een nieuwe drummer.

Duyster «Je hebt nog altijd het circuit van cafés en jeugdhuizen waar ze elkaar vinden, maar de PXL in Hasselt en de muziekopleidingen in Antwerpen en Gent zijn creatieve hubs. Lukt het niet met de ene band, dan proberen ze iets nieuws met iemand anders.»

HUMO Mauro Bentein staat twéé keer in de finale: als frontman van Diane Grace en als gitarist van Lagüna.

Duyster «Die jongen is een goed voorbeeld van iemand die vooral wil spelen, en die dat in iedere groep met evenveel enthousiasme doet. En was de drummer van Diane Grace ook niet de zanger van Lagüna?»

HUMO Inderdaad. Wat met de muziekgroep als gang: wij tegen de rest van de wereld?

Duyster «Dat soort groepen heb je nog altijd, hoor. Neem nu Budget Trash, jongens die punky popnummers maken. Geen idee of ze elkaar kennen van school of van het voetbal, maar wel een typisch voorbeeld van zo’n gang. Finalisten zoals Danny Blue & The Old Socks hebben al meer nagedacht over hun imago. Met z’n allen fris geblondeerd op het podium verschijnen, zoals in de halve finale: dat is geen toeval (lacht).»

HUMO Tevreden over het aantal vrouwen in de finale?

Duyster «Toch wel. We hebben Josefien Deloof, Emy, en bij Monskopoli natuurlijk Janne Vanneste. Het is niet fiftyfifty, maar twee van hen zijn de motor van hun groep, en Emy komt solo. Ik ben benieuwd naar haar finale.»

HUMO De krantenkritieken op de finale kunnen we ook al voorspellen.

Duyster «Dat er geen hiphop is, hè. Ik vind dat ook vreemd. Ik heb me laten vertellen dat er wel hiphop in de preselecties zat, maar dat het net niet goed genoeg was. De enige die wat hiphopgevoel in haar muziek heeft, is Josefien Deloof. Zij moet wel oppassen dat dat staccato stemgeluid geen gimmick wordt.

»Dat blijft het verschil tussen de Rock Rally en de talloze andere wedstrijden: de livefactor is heel belangrijk. De Nieuwe Lichting focust zich op catchy songs voor de radio. Natuurlijk is Studio Brussel erg belangrijk voor jonge groepen, maar in tijden waarin platen niet meer verkopen, is het onontbeerlijk om veel en dus goed te kunnen spelen. Wellicht hebben veel rappers en bedroom producers nog niet diep genoeg nagedacht over hun liveshow. Maar mijn zoon is 12 en luistert alléén naar hiphop, en dan is het toch jammer dat er niet één of twee boeiende acts in de finale zitten.»

HUMO Geen hiphop: de americana van The Calicos.

Duyster «Een typische Rock Rally-groep die kwaliteit uitstraalt: heel degelijk, veel vakmanschap. Als je kijkt naar het succes van een groep als The War On Drugs, dan denk ik dat The Calicos veel mensen kunnen aanspreken.»

HUMO Over twee groepen heb je nog niets gezegd.

Duyster «Ik moet eerlijk bekennen dat Watchoutforthegiants me van alle finalisten het minst is bijgebleven, wellicht omdat ze hun muziek net iets ruiger omschreven dan live bleek. En Ugly Weirdo was van teenage angst doordrongen, compleet met ‘Star Wars’-metaforen. Maar wie weet, krijgen ze de AB wel aan het meezingen met hun ‘I Feel Like a Jedi’. Daar ben ik zondag benieuwd naar: welke groepen krijgen het publiek mee? Je kunt daar goed spelen, maar een klik met de zaal krijgen, dat is nog iets anders.»