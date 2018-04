'Ik wil er niet te veel over nadenken: mijn tests bij de cardioloog zijn goed'

Dylan Teuns «Zijn overlijden mag me niet uit evenwicht brengen. Ook in het gewone leven sterven mensen aan hartproblemen. Als ik na het drama van Michael zou twijfelen aan mijn job als renner, dan durf ik morgen de fiets niet meer op. Hoe hard het ook klinkt, het leven gaat verder.

»Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk doet het me pijn. Vorig jaar in maart zijn we samen op stage gegaan naar het Italiaanse Livigno. En toen ik daarna enkele koersen won, was hij één van de eersten die me met een sms’je feliciteerde. Maar toen ik zondag even naar de carwash ging en bij mijn terugkomst Karl Vannieuwkerke op tv hoorde zeggen: ‘We hopen dat het goed komt’, schakelde ik de knop meteen om.

»De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn de wedstrijden waar ik het voor doe. Ik heb er zo ontzettend hard voor gewerkt. In maart zat ik zo goed als in mijn eentje twee weken op de Etna in Sicilië om op grote hoogte te trainen.»

HUMO Toen Frederiek Nolf in zijn slaap stierf tijdens de Ronde van Qatar in 2009, grepen sommige renners op een geïmproviseerde afscheidsceremonie in Doha letterlijk naar het hart.

TEUNS «Als renner moet je mentaal ijzersterk zijn. Het was vorig jaar niet anders voor mij. Eind maart stierf plots een goede kennis, kort vóór de Ardennenklassiekers. Ook toen heb ik me op mijn job gefocust. Verder wil ik er niet te veel over nadenken. Mijn tests bij de cardioloog zijn goed en ik word medisch strikt opgevolgd.»