Het imposante Four Seasons Hotel Los Angeles is niet het Hollywood-hotel waar de meeste geschiedenis aan kleeft – het werd pas gebouwd in 1987 – maar het is wel een hotspot voor filmsterren. We horen onze collega’s praten over een glimp die ze hebben opgevangen van Tom Hardy, terwijl aan het ontbijttafeltje naast ons regisseur Danny Boyle de plannen van de nieuwe James Bondfilm zit te bespreken. En boven, daar wacht natuurlijk de voltallige cast en crew van ‘Westworld’, de spannendste en intelligentste sf-serie sinds de reboot van ‘Battlestar Galactica’.

Vijf dagen bibberen

De eerste die bij ons aan tafel schuift, is Evan Rachel Wood, die gestalte geeft aan de in een blauwe jurk gehulde Dolores: een host, ofwel een levensecht uitziende robot, die in het futuristische pretpark Westworld diende als lustobject en slachtoffer voor de mannelijke klanten, tot ze zich bewust werd van haar wrede lot en bloedig wraak nam. Onlangs onthulde Wood dat ze zélf tot twee keer toe het slachtoffer van verkrachting is geweest. ‘Westworld’ betekende voor haar een gebalde vuist, een verrijzenis, een overwinning.

HUMO Van alle personages is Dolores misschien wel het meest veranderd.

Evan Rachel Wood «Dat vind ik ook! Na de onthulling dat Dolores zélf de meedogenloze killer Wyatt is – een groot mysterie uit seizoen één – keek ik er al naar uit om die kant van haar persoonlijkheid uit te spitten. ‘Tof! Je mag een schurk spelen,’ hoorde ik. Maar ik zie Dolores noch als boosdoener, noch als heldin. In dit tweede seizoen is ze eerder… de koningin van de chaos (grijnst).

»Niet dat Dolores nu iedereen begint af te knallen, zoals in een cowboyfilm. Ze doet wat ze doet met een reden, omdat het een zaak van leven of dood is. Er rust een enorme verantwoordelijkheid op haar schouders en ze is helemaal alleen: dat gewicht voelde ik als actrice óók. Al denk ik wel dat het voor jullie erg leuk zal zijn om ernaar te kijken (lacht).»

HUMO Je vecht ook in het echte leven een oorlog uit: onlangs vertelde je het verhaal over je ervaringen met seksueel misbruik. Wat was de aanleiding?

Wood «In de VS moest worden gestemd over een wet die slachtoffers van seksueel misbruik eindelijk beschermt. Daarom heb ik mijn getuigenis afgelegd – niet zomaar, maar meteen in Washington, voor het Congres (lachje). Maar het heeft geholpen, want de wet is erdoor gekomen en helpt nu zo’n 25 miljoen mensen.»

HUMO Hoe was het om je verhaal te doen?

Wood «Het was één van de engste, overweldigendste dingen die ik ooit heb gedaan. Maar ik moest wel! Als je het nu niet doet, met alles wat er gaande is, waar ben je dan mee bezig?

»Na mijn getuigenis kon ik vijf dagen lang niet stoppen met bibberen. Het was de naschok van een decennium van trauma, eenzaamheid en stilte – de kettingen waarvan ik niet wist dat ze rond mijn polsen hingen, lagen opeens op de grond. De dag na Washington was de eerste dag in mijn leven dat ik me niet meer alleen voelde.»

HUMO Vorig seizoen kreeg ‘Westworld’ veel kritiek omdat het vrouwenmishandeling zou uitbuiten. Maar toen wist nog niemand wat jij zelf had meegemaakt.