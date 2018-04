Faces On TV: Jasper Maekelberg verovert de radio. 'Mijn ex begreep pas mijn kant van het verhaal toen ze mijn plaat had gehoord'

Benieuwd naar het debuut van Faces On TV? Vanaf woensdag 18 april kunt u ‘Night Funeral’ hier exclusief voorbeluisteren.

Op onze afspraak in een Gentse koffiebar draagt Jasper Maekelberg een zwart T-shirt, een zwarte broek – ‘Ik heb er zo nóg één in de kast hangen’ – en een paarse trui, die hij van zijn moeder heeft gekregen, omdat ze vond dat hij er zo armzalig uitzag.

Jasper Maekelberg (lacht) «En dan heb je nog niet gezien hoe ik woon. Ik loop eigenlijk het liefst achteraan in de rij.»

HUMO Je artiestennaam Faces On TV is dus geen hint aan de Vlaamse televisiezenders om jou een uitnodiging te sturen?

Maekelberg «Absoluut niet. Je hebt mensen die meteen, in één zin, kunnen uitdrukken wat ze denken. Maar ik ben niet zo ad rem. Ik heb nog ochtendsessies op de radio gedaan waarvan ik achteraf dacht: ‘Aah, Jasper, wat heb je nu weer allemaal uitgekraamd?’ Bovendien maak ik geen muziek om op tv te komen. Het is een passie en ook een soort noodzaak.»

HUMO Voelde je de noodzaak om deze plaat te maken?

Maekelberg «Ik heb de meeste nummers van ‘Night Funeral’ tijdens de wereldtournee met Warhaus geschreven. Een jaar lang stond ik ofwel op het podium om Warhaus te ondersteunen, ofwel zat ik in onze mobilhome met een keyboard, een laptop en een microfoon eigen songs in elkaar te boksen. Elke dag onderweg zijn heeft iets magisch. Na een tijdje leef je in een bubbel. Maarten, Sylvie Kreusch (vroeger Soldier’s Heart, red.) en de andere leden van Warhaus werden mijn nieuwe gezin. Maar je verliest ondertussen wel je grip op de werkelijkheid. Op tournee staat de tijd stil, maar thuis gaat het leven verder. Daardoor zijn mijn lief en ik uit elkaar gegroeid.

»Terug thuis luisterde ik naar mijn nieuwe nummers en besefte ik dat élke song over die groeiende afstand ging. ‘The image of boy wonder is slowly slipping under’, zing ik in ‘The Image of Boy Wonder’. Want ik voelde dat ik niet de droomjongen was die zij voor ogen had.»

HUMO Was het moeilijk om jezelf zo kwetsbaar op te stellen? Een lied als ‘Tell Me’ is heel intiem.

Maekelberg «Ik heb ‘Tell Me’ in één nacht geschreven. Ik was aan het prutsen met mijn balafoon, een Afrikaanse marimba, en vond plots een zanglijn én de juiste woorden. De dag erna besefte ik dat ik me nooit eerder zo blootgegeven had.