'De auto-industrie maakt minder winst op elektrische wagens, dus houdt ze de ontwikkeling tegen'

In 2021 mogen nieuwe wagens in Europa nog maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat komt overeen met 3,5 liter brandstof per 100 kilometer. In 2025 en 2030 worden die normen nog strenger, maar achter de schermen lobbyt de auto-industrie om die doelstellingen af te zwakken. De Europese milieuorganisatie Transport & Environment wou weleens weten hoever de fabrikanten staan met de invoering van schone technologie. Uit hun studie blijkt dat ze zich zeer langzaam aan het haasten zijn.

WILLIAMS TODTS (directeur Transport & Environment) «Normaal brengen autofabrikanten jaarlijks zeven nieuwe modellen op de markt, dit jaar maar vier. Ook in 2019 en 2020 worden de best verkopende modellen niet vervangen. Ze krijgen een herziening, waardoor ze een béétje zuiniger worden. Maar met zulke ministapjes zullen we de klimaatdoelstellingen nooit halen.