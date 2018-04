'Ik heb enorm veel bij geleerd van Ed Sheeran. Vooral hoe lekker tequila kan zijn'

Ze is een vrouw van het volk. Soms zegt Anne-Marie niet ‘it wasn’t’ maar ‘it weren’t’, en ze geeft de indruk een biertje in de pub te verkiezen boven champagne op een galabal. Rond Pasen was ze in het land voor een optreden in een uitverkochte AB (om zes uur stond de rij al tot om de hoek), en na een akoestische sessie waagde ze zich aan een wedstrijdje paaseieren in de mond stoppen. Ze won, met negen stuks.

Anne-Marie «Ik heb ze niet allemaal doorgeslikt, dat was te veel. Maar proef er zelf eentje, ze zijn heerlijk (lacht). Waarover zullen we het hebben?»

HUMO Over ‘Speak Your Mind’? De plaat is er eindelijk, je zult wel opgelucht zijn.

Anne-Marie «Enorm! Ik ben de ongeduldigste persoon ooit. Dus wanneer iemand mij vertelde dat de releasedatum opgeschoven zou worden, wat meerdere keren gebeurd is, reageerde ik niet laconiek – yeah, whatever – maar kwáád (lacht).

»Maar hoezeer het ook een hobbelige rit is geweest, de plaat is er alleen maar beter door geworden. Als we ze hadden uitgebracht toen ik zat te popelen, was ze lang niet zo sterk geweest. Mijn blik is nu helderder, mijn mening genuanceerder. Ik schrijf over dingen die ik twee jaar geleden niet begreep. Toen had ik het alleen over relaties en ex-vriendjes (lacht). Dat vind ik nog altijd leuk, maar ik wilde dat ‘Speak Your Mind’ over méér zou gaan.»

HUMO Waarover dan?