We schrijven het rockjaar des Heren 1996. Arne Van Petegem, verkoper in een Leuvense platenzaak, toont mij een cd en zegt dat die echt helemaal iets voor mij is. Daar was hij zo goed als zeker van. Ik bekeek het hoesje. ‘Hondert punten’ van Meindert Talma & The Negroes. Die naam, die titel, die figuur op de hoesfoto. Alles stond me inderdaad heel erg aan.

‘Hé, boerendochter in de regen, een dorp zonder toren dat wordt nooit wat,’ klonk het in openingslied ‘Dorp zonder toren’. En ik dacht: yep, dit is klasse. Hij werd weleens Nederlands onbekendste popster genoemd. Een veelzijdige artiest, met naast muziek ook romans en theatershows op zijn palmares. Ondertussen heb ik de man – een kalme, vriendelijke reus uit Friesland – ook persoonlijk leren kennen, en zag ik hem doorheen de jaren altijd geweldige liveshows geven, zonder ook maar twee keer hetzelfde te doen. Van maatschappijkritische multimediashows met kompaan De Jonge Boschfazant tot ‘De ballade van Jannes van der Wal’, een meer dan 20 minuten durend nummer over een legendarische Friese wereldkampioen dammen.

Een fijne Meindert Talma gerelateerde cadeautip is ‘De grote, dikke hobbyrock encyclopedie’ (‘een handboek vol subjectieve kennis die u enthousiast maakt voor een wereld die ook de uwe kan worden’). En wat dacht u van zijn debuutsingle, met op kant A: ‘20 jaar muzikale fruitmand’ en op kant B: ‘Rock & roll sexmuziek’. Nooit minder dan hondert punten voor deze held.