Matchmakers

VIER – 16 april – 318.153 kijkers

Of ik dat nu wil of niet, in deze fase van mijn leven dien ik meer Thanatos dan dat ik offers breng aan Eros. Of ís Thanatos dienen een offer brengen aan Eros? Hoe het ook zij, het mag mij er als keiharde professional in geen geval van weerhouden naar de datingshow ‘Matchmakers’ te kijken, desnoods vanuit mijn ooghoek, onder het genot van een kalmeermiddel dat je in Oekraïne zonder doktersvoorschrift kunt kopen.

Jani Kazaltzis, die de aloude Griekse beginselen alle eer aandoet, lijkt me de aangewezen presentator voor ‘Matchmakers’. Hij gedraagt zich wel anders dan in programma’s waarin hij, in zijn rol van valse nicht met een hang naar mode, verbaal moet braken van middelbare vrouwen die gekleed gaan als Alice Cooper in de jaren 70 en hun plunje ook nog eens oprecht mooi vinden. Mógen ze even, ja? Dit keer speelt Jani meer de allesbegrijpende huisvriend, die er veel voor overheeft om een mooi meisje dat, zoals in de eerste aflevering, ook nog eens Zita heet aan één of andere vrijer te koppelen. We vernamen dat Zita uitblonk in Microsoft Excel. Nóg opwindender hoefde het voor mij niet te worden. Genade.

In een decor dat eruitzag als een uithoek van een meubeltoonzaal die betere tijden heeft gekend, nam Zita de honneurs waar, nadat haar vriendenkring op de computer eerst drie kandidaat-minnaars voor had geselecteerd. Haar goede vriend Stijn sloot iemand uit omdat diens voornaam op ‘y’ eindigde. Dat Stijn Zita niet kan krijgen verbaast me dan ook niks. Opdat we méér over haar te weten zouden komen, mochten we, terwijl ze niet thuis was, in haar flat rondneuzen: Zita liet zo te zien weleens kledingstukken slingeren, waaruit de oppervlakkige waarnemer uiteraard meteen opmaakte dat ze een onverbeterlijke sloddervos was. ‘Foei!’ zei Jani, in wie ik, de erotiek van de oude Grieken indachtig, geen foeizegger had vermoed.