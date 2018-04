De meeste jongeren van tegenwoordig zijn pretentieus, arrogant, egocentrisch, enorme klootzakken en verwerpelijke kutwijven. Hoe komt dat? Welnu, ze worden te weinig geconfronteerd met autoriteit. Dat wil zeggen dat niemand hen onder de duim houdt als het nodig is. Niet in het gezin, niet op school, niet in de jeugdvereniging, niet in de sportclub, niet op straat en niet als ze op bezoek zijn bij tante Sonja en dat mens zegt: ‘Jasper, vanavond mag je niet naar porno kijken, want te veel masturberen is niet goed voor een 14-jarige.’ De kans is niet onbestaande dat de genaamde Jasper wél naar porno kijkt op z’n iPhone, maar tevens, om alvast in de stemming te komen, z’n tante bij de enorme loezen grijpt, waarna hij z’n hand onder haar rok steekt en zodanig hard in haar clitoris knijpt dat ze drie dagen bloed pist. Kortom, jongeren worden te vrij gelaten, doen op een drafje wat ze maar willen en niemand legt hun een strobreed in de weg.

Heel vaak willen ouders zich opwerpen als de beste vrienden van hun zoons of dochters, en dat is uiteraard geheel fout. Ouders en hun kinderen moeten, zeker als de blagen in hun puberteit zitten, natuurlijke vijanden van elkaar zijn. Ouders dienen zich te storen aan ongeveer alles wat hun kinderen uitvreten, en kinderen moeten honderd keer op een dag redeneren: ‘Mijn ouders begrijpen mij niet.’ Ik ga iedere keer over m’n nek als ik op straat een zogenaamd leuk gezinnetje zie lopen: vader, moeder, zoon van 13, dochter van 15. En maar babbelen met elkaar en elkaar maar fantastisch vinden en elkaar maar aanraken als waren ze minnaars. Niet zelden is het zo dat met name de moeder en de dochter kleren dragen die de ander ook zou kunnen dragen. Dan zie je zo’n dochter in een korte jurk en de moeder in een soortgelijke korte jurk, in de hoop dat zij en haar dochter als zussen beschouwd worden in plaats van als een ouwe doos en een puisterige rotgriet. Dat is vooral de fout van de vader.

Er is te weinig mannelijke doortastendheid in de gezinnen. Een vader moet geregeld op tafel slaan, z’n stem verheffen en dingen brullen als ‘Nu is het hier gedaan met die onzin! Veertien dagen geen telefoon of internet! En als ik godverdomme zeg: incest, dan zal het incest zijn, hebben jullie dat begrepen, eikels? Kom, Katrijn, mee naar boven en aan pappie z’n snikkel zuigen. Daarna ben jij aan de beurt, Sören!’