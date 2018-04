'Hein Vanhaezebrouck en Marc Coucke, dat gaat niet. Alles wordt nieuw bij Anderlecht, ook de trainer'

Aad de Mos: ‘Het hart van Coucke’

Aad de Mos (oud-trainer) «Marc Coucke denkt altijd twee, drie stappen vooruit. Hij wil het beste en het hoogste, én hij wil ’t het snelst. Je zal hem niet horen zeggen: ‘Ik bekijk het op mijn gemak, volgend jaar wordt een overgangsjaar.’ Nee, Anderlecht zal direct voor de titel moeten spelen. Het liefst pakt hij hem ook nú nog.

»Anderlecht is een club in verval: een beter moment dient zich nooit meer aan. Coucke deed zijn voetbalervaring op bij Lille (de Franse club waar hij minderheidsaandeelhouder was, red.) en Oostende. Met alle respect, maar dat is de subtop. Nu gaat hij zich testen op het allerhoogste niveau in België. Zonder zwembandjes, maar omringd door mensen die het klappen van de zweep kennen, zoals clubdokter Chris Goossens en sportief manager Luc Devroe. Maar vergis je niet, híj trekt aan de touwtjes.»

HUMO Roland Duchâtelet was ook zo’n rijke Belg die van een kleine club kwam toen hij Standard kocht. Vier jaar later liet hij Standard verweesd achter, nadat hij eerst wel de kroonjuwelen – spelers als Marouane Fellaini en Axel Witsel – had verkocht. Hij werd er niet slechter van.

De Mos «Duchâtelet is een in zichzelf gekeerde man. Hij had ook niets met voetbal. Coucke wél, dat heb ik aan den lijve ondervonden. Ik was eens te gast bij een wedstrijd tussen Oostende en Anderlecht en zat naast hem aan de eretafel en in de tribune. En toen Oostende Europees speelde tegen Marseille, had ik hem bij VTM aan de analysetafel. Ik weet dus ongeveer hoe die man in elkaar zit en denkt. Hij gaat Anderlecht met zijn hart en als een supporter leiden, dat weet ik wel zeker. Over de zakelijke kant maak ik me al helemaal geen zorgen: dat is zijn stokpaardje.»

HUMO Hij zette wel zonder moeite trouwe clubmedewerkers van de ene dag op de andere aan de deur.