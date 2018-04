Jan Jambon (N-VA), vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken: 'Ik sta niet te springen om premier te worden. Het is een hondenstiel, veel zwaarder dan de mijne'

Een Vlaamse nationalist/separatist als premier van dit land? Komaan zeg! Zelfs Bart De Wever heeft daarover gezegd dat dat vele bruggen te ver zou zijn omdat je zo iets niet kunt uitleggen aan de internationale gemeenschap - m. a.w. Internationaal zou je voor paal staan en het zou totaal ongeloofwaardig over komen. Zoiets aan uw eigen Vlaamsgezinde achterban verklaren is al een onmogelijke opdracht. Een andere reden om zeker geen premier te worden is dat een premier over alle partijgrenzen heen zijn regering moet leiden en alle verantwoordelijkheid op zich moet nemen als zijn ministers in de fout gaan - geen enkele N-VA'er die daar aan denkt om dat te doen. Neenee, een premier is het uithangbord van de regering en dan kun je onmogelijk nog interne oppositie voeren - zoals Bart De Wever continu heeft gedaan - want dan zet je uw eigen premier in de zeik. Kortom met een premier uit eigen rangen kan de verrottingsstrategie niet meer worden toegepast en kun je maar moeilijk weer met het communautair gezeik beginnen zoals ze volgens Jambon in 2019 van plan zijn.