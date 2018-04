Het politieke voorjaar was geen wandeling in het park voor vicepremier Jan Jambon (N-VA). Met Theo Francken en Steven Vandeput bengelden twee van zijn regeringsadjudanten wekenlang boven het vagevuur, en in het kernkabinet stond hij moederziel alleen toen de regering belangrijke knopen moest doorhakken. Maar er is ook goed nieuws: ‘Ik ben 22 kilo vermagerd. Er hangt wat minder jambon aan Jambon.’