Hoogmoed

HUMO Geen onnozeler naam dan Concita Beffelure, maar in die aflevering van ‘De ideale wereld’ klonk het plausibel...

Frances Lefebure (lacht) «Dat was niet écht, hoor. Een naam veranderen kost zo’n 500 euro, en nog eens zoveel om hem opnieuw te veranderen. Voor één mop gaan ze geen 1.000 euro uitgeven. Ik snap niet dat zoveel mensen daarin zijn getrapt. De gemeente Elsene, waar ik woon, heeft ‘De ideale wereld’ daarna wel een klacht aan de laars gelapt, voor laster en eerroof. Voor een paar honderd euro zou de klacht geseponeerd worden. Met andere woorden: goedkope geldklopperij.»

HUMO Hoe vaak ben je al aangesproken met Concita?

Lefebure «Jongen, dat is niet normaal. Ik kom al een paar jaar op televisie, en nog nooit heb ik zoveel reacties gekregen als op die ene mop. Komaan! (lacht) Er kijkt amper honderdduizend man naar ‘De ideale wereld’, maar hun online bereik is onwaarschijnlijk groot.»

HUMO Op Instagram en Twitter wordt je ego tegenwoordig aan de lopende band gestreeld met complimenten over hoe mooi, charismatisch en naturel je bent. Doet dat iets met je zelfbeeld?

Lefebure «In het begin, misschien. Maar hoe meer complimenten je krijgt, hoe minder waarde je eraan hecht. Ik kan het ook plaatsen. Het is máár een neveneffect van mijn tv-werk, hè. Ik krijg nu meer complimenten dan drie jaar geleden, terwijl ik er niet mooier of leuker op ben geworden. En vorige week kreeg ik mijn eerste hatelijke opmerking op Twitter. Iemand schreef: ‘Die presentatrice van ‘Hotel Römantiek’ is de dwaaste vrouw die ik in tien jaar op tv heb gezien.’ Ik dacht: ‘Nu is het begonnen! Ik moet van Twitter af!’ Ik heb er een dag mee in mijn maag gezeten, daarna heb ik die persoon een bericht gestuurd. Het antwoord was: ‘Zoals 90 procent van alle mensen op sociale media spuit ik zomaar wat haat. Ik sta er niet bij stil dat het mensen kan raken. Sorry.’»

'Met naaktscènes heb ik geen probleem. Au fond heeft iederéén tieten en een foef, of een piemel'

HUMO Was het een man of een vrouw?