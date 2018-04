'Je kunt van het programma veel opsteken. Door er met mijn dochters over te discussiëren, kom ik hun ideeën over seks te weten'

Goedele Liekens schenkt champagne aan haar ruimte eettafel. Ze heeft redenen om een flesje te kraken, want haar onlineprogramma ‘Goedele on Top’ scoort zo goed dat het nu zowel op de website als op de tv-zender van VIJF te zien is. ‘Het was de bedoeling in de luwte een onlineprogramma te maken, maar dat draaide dus even anders uit,’ lacht ze.

HUMO Je hebt altijd programma’s gemaakt voor televisie. Vond je een talkshow voor een website niet wat in tweede klasse spelen?

LIEKENS «Helemaal niet. Online is de toekomst, de jonge generatie is er dol op. ‘Jij bent die mevrouw van ‘Temptation Island’,’ riepen een paar jongeren toen ik in hun middelbare school seksuele opvoeding kwam geven. Mijn schare fans groeit (lacht). Ik heb in mijn carrière nooit de platgetreden paden gekozen. Niks is makkelijker dan voor de openbare omroep een reisprogramma of een quizje maken. Dan weet je dat je sowieso een half miljoen kijkers hebt. De laatste jaren kies ik mijn programma’s omwille van de inhoud, niet voor waar ze te zien zijn. Plus: het hoeft ook niet meer over mij of over BV’s te gaan. Ik vind het zalig om een programma met gewone mensen te maken.»

HUMO Die gewone mensen doen wel mee aan een ongewoon tv-programma. ‘Ik begrijp niet dat Goedele zich met de kandidaten van ‘Temptation Island’ inlaat,’ hoorde je op menige tv-redactie.

LIEKENS «Ik erger me aan het misprijzen waarmee sommige mensen over die deelnemers praten, zonder dat ze ooit met hen gesproken hebben. Da’s geen teken van intelligentie. Omdat ze anders denken, moet je ze nog niet verafschuwen. Oké, ik zou ook niet graag hebben dat mijn dochter aan ‘Temptation Island’ meedoet, maar ik vind het wel boeiend om de drijfveren van die mensen te kennen.»

HUMO Uit onderzoek blijkt dat vooral hogeropgeleiden naar ‘Temptation Island’ kijken.

LIEKENS «Mij verwondert dat niet. Mensen met een hoger diploma geven niet zo veel om hun imago. Ze zeggen openlijk: ‘Weet je wat, ik kijk gewoon naar ‘Temptation Island’.’ Het zijn de wannabe-intellectuelen die er bij voorbaat hun neus voor ophalen, die denken dat het bon ton is om ‘Temptation Island’ af te breken. Het is dezelfde soort mensen die vroeger met de programma’s van VTM lachten of ‘uit principe’ niet naar Nederlandse zenders keken. Ze zetten een masker op om bij de intellectuele klasse te horen.

»Pas op, ik zeg niet dat ieder intelligent persoon móét kijken, wel dat mensen verder moeten kijken dan hun eigen leefwereld. Ik ben aanhanger van Ubuntu, de filosofie van Nelson Mandela: ga eens wat vaker in gesprek met een tegenpool van jezelf want daarin zit persoonlijke én maatschappelijke groei.»

HUMO Toch liet ook jij soms een kritisch ballonnetje op. ‘Waarom doet een braaf, intelligent meisje zoals jij aan ‘Temptation Island’ mee?’ vroeg je aan zowat elke deelneemster. Ben je daar ondertussen al achter gekomen?