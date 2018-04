'Voor ons begint het spel nu pas. Wij wisten al lang wie er in de eerste afleveringen naar huis moest'

Het bezoek van familie en geliefden betekent traditiegetrouw dat ‘De mol’ halfweg is en dus kan een eerste voorzichtige balans worden opgemaakt. Enkele vaststellingen: meer dan ooit is iederéén verdacht, er wordt hard gespeeld maar ook snel grootmoedig vergeven (en niet alleen door de pastoor van dienst), en de mol doet méér dan zijn werk. Ook opvallend: op sociale media worden de deelnemers met ongewone mildheid bejegend. Zou het dan toch nog de goeie richting uit gaan met de beschaving? Of zitten we dit jaar met een deelnemersgroep die we alleen maar sympathiek kunnen vinden?

Van dat laatste is alvast het gezelschap overtuigd dat wij op een zwoele lenteavond treffen. Terwijl een half rund op de barbecue wordt gegooid, de vuurkorven knetteren en een speciaal uit Guanajuato overgevlogen authentiek mariachiorkest er de stemming in brengt, verzamelen zich voor een terugblik en een vooruitblik: Jasper (de broer van Pieter), Viviane (de vrouw van Steve), Eugénie (de moeder van Lloyd), Miet (de vriendin van Bahador) en Fien (de zus van Joke). Alleen Indy, de zoon van Pascale, ontbreekt: hij is op schoolreis. Het is een gevarieerde en vrolijke bende die óók een interessante groep ‘De mol’-deelnemers zou vormen, komt zomaar in ons op. Maar dat kan de mescal geweest zijn.

HUMO Na de bezoekdagen van de vorige editie zei Jo, de man van de verliezende finaliste Annelies: ‘Die drie dagen leken wel drie weken. Zo intens was het.’ Herkenbaar?

Jasper «Dat zijn topdagen, hè. Ik denk niet dat ik in mijn leven ooit nog drie dagen na elkaar zal meemaken waarin zoveel gebeurt. Al die wisselende emoties! Eerst was ik heel blij om mijn broer terug te zien, twee dagen later was het verschrikkelijk om hem weer te moeten achterlaten.»

HUMO Wat was het eerste wat de kandidaten zeiden toen ze jullie zagen?

Fien «De eerste vraag die ik aan Joke stelde, was: ‘En? Heb je al gebleit?’ Geen idee waarom, ik vraag haar dat anders nooit. Daar heeft ze achteraf nog wakker van gelegen: ‘Dat gaat wel in beeld komen, hè!’ Ze begon meteen over die keer dat Lloyd haar had neergeknald tijdens de helikopterproef. Dat moest haar toch van het hart.»

Viviane «Toen we nog onherkenbaar in dat dierenpak zaten, ging Steve meteen bij mij staan. ‘Ik had u herkend aan uw nekske.’ (lacht) Daarna hebben we elkaar eens goed vastgepakt.»

HUMO Op de vraag of hij zijn vrouw had gemist, zei Steve nadrukkelijk: ‘Elke dag, én elke nacht.’ Niet lang na die uitspraak trokken jullie – nadat jullie bij een proef amper 25 euro hadden verdiend – al richting hotel. We willen niet speculeren, maar...