'In een meeting met blanke managers van middelbare leeftijd voel ik mij de vreemde eend in de bijt. Maar ik zit daar omdat ik het verdiend heb ''

Drie jaar geleden deelden Riani en Challouki nog een kantoortje van 9 vierkante meter, vandaag huizen ze in de Antwerpse Seefhoek, waar in een piekfijn gerenoveerd pand van 240 vierkante meter acht twintigers aan hun MacBooks vlijtig werken aan een diverser Vlaams landschap. Wat begon als een ambitieus studentenproject, groeide uit tot het internationaal gerenommeerde bureau Allyens, gespecialiseerd in ‘inclusieve virale communicatie voor millennials’.

Het Amerikaanse financiële blad Forbes bekroonde Riani en Challouki in de categorie Marketing & Media. Niet onlogisch, want behalve de stad Antwerpen mogen ze ook de Vlaamse overheid, de VRT, Colruyt, BNP Paribas en Brussels Airport tot hun vaste klanten rekenen. Een succesverhaal, dus, dat begon met Mvslim.com – een soort kruising tussen BuzzFeed en The Huffington Post, ‘met meer aandacht voor de moslimidentiteit’ – die ze drie jaar geleden hebben gelanceerd.

HANAN CHALLOUKI «Toevallig raakten Taha en ik drie jaar geleden aan de praat op een benefietavond van de Universiteit Antwerpen. We ontdekten dat we frustraties deelden over de vertegenwoordiging en de beeldvorming van moslims. Maar ook over het gebrek aan, of beter, de onzichtbaarheid van rolmodellen. Hoewel we elkaar amper kenden, besloten we vrijwel meteen om daar samen iets aan te veranderen.»