'Op het einde van de rit gaat het niet om hoeveel geld je hebt verdiend. Dan telt alleen of je gelukkig was en anderen gelukkig hebt gemaakt'

Zijn eerste boek, ‘De kwetsbare leider’ (2015), was een oproep aan bazen om tijdig voor de spiegel te gaan staan en afstand te nemen van hun autoritaire rol. Joost Callens wil een fijne werkomgeving creëren, waardoor zijn mensen ’s morgens fluitend naar hun job gaan. We stappen dus met hoge verwachtingen het moderne glazen gebouw van Durabrik in Drongen binnen, waar het personeel de CEO met ‘Joost’ aanspreekt.

HUMO En toch had u nood aan een sabbatical. Waarom?

Joost Callens «Die tocht naar Santiago de Compostela zat al tien jaar in mijn hoofd. Elk jaar leg ik een stuk van de route af met mijn vrouw en een bevriend koppel. Als we na vier dagen weer naar huis moeten, krijg ik het altijd moeilijk. Die tocht is zo bijzonder dat ik hem helemaal wilde doen. Ik ben vorig jaar 50 geworden en ik wilde mezelf ook iets gunnen. En tijd is het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven.»

HUMO U bent 89 dagen onderweg geweest. Hoe hebt u die beleefd?

CALLENS «Het contrast was enorm. In België vliegt het leven voorbij. Op zo’n tocht verschuift de focus naar jezelf en de natuur. Wandelen gaat zo langzaam dat je elk detail kunt waarnemen. Je wordt terug in de tijd geworpen. Die dorpjes, kerkjes en bossen staan daar al honderden jaren. Ik voelde mijn hart opengaan. En dan kom je bij de essentie van het leven.»

HUMO En die is?