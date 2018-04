'De vrouwen op onze dansvloer hadden vaak bijzonder weinig om het lijf, op wat latex na. Er werd ook al eens een bovenstukje thuisgelaten'

Niks zo Vlaams als de discotheek. Wat in de jaren 70 nog gemoedelijk ‘dancing’ heette en vaak een verbouwde villa of hoeve langs een steenweg was, werd in de jaren 90 een flitsende megatempel, met dank aan new beat, house en xtc. Maar van Atmoz over Illusion tot Cherry Moon, de voorbije jaren sloten ze één na één.

Sinds kort ligt ook de parking van La Rocca in Lier er leeg en verlaten bij, want na twintig jaar (een record in de branche!) besloot uitbater Wim Van Ouytsel dat het genoeg geweest is. Voor het eind van het jaar wil hij La Rocca tegen de grond. Op de plek langs de Antwerpsesteenweg waar gefeest werd in de meest waanzinnige decors, komt – geheel conform de tijdgeest – een winkelcentrum, met een ‘polyvalente evenementenhal’ op het dak.

HUMO Stella Artois bouwde hier in 1963 het baancafé Zimmerhof. Later werd dat dancing Forum, en in 1988, toen jij het pand kocht, werd het La Rocca.

Wim Van Ouytsel «Ik zit al van kleins af in de horeca, mijn vader was maître d’hotel in een feestzaal in Lier. Vanaf mijn 13de draaide ik daar plaatjes op trouwfeesten. De ideale leerschool voor een dj, want op trouwfeesten leer je alle soorten publiek te bespelen. Op mijn 21ste ben ik een café begonnen.

»Eind jaren 80 kwam dancing Forum te koop, een dancing met een Romeins interieur, compleet met pilaren en zo (lacht). Ze vroegen 20 miljoen Belgische frank met inboedel of 3 miljoen zonder. Ik had net 3 miljoen frank gespaard met mijn café en kocht het leeg. Ik wou niet het zoveelste danscafé openen, met muziek van Barry White, disco of Hollandse ambiance. Ik wou avant-garde. De Boccaccio in Destelbergen was mijn grote voorbeeld. Als je daar binnenkwam, werd je echt overdonderd: die lichtgevende trappen naar de dj booth, een dansvloer vol mensen, erboven een groot terras... De sfeer was direct: wham! En wat dj Olivier Pieters daar eind jaren 80 op zondag draaide, die loodzware new beat, de vertraagde versie van de elektronische new wave, nergens anders hoorde je dat. Vrienden waarschuwden me: ‘Die elektronische muziek is maar een trend.’ (lacht)»

HUMO Niet de meest accurate voorspelling.

Van Ouytsel «Nee, maar toen leek het wel zo: Studio Brussel draaide geen elektronische muziek en Humo schreef er niet over. Dat was ook de reden waarom mensen naar La Rocca kwamen: om muziek te horen die je nergens anders hoorde. Als het op de radio werd gedraaid, mocht het bij ons niet binnen.