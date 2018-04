'Eén van onze jongens stak een schaar in het been van een stagiaire. Op zo'n moment lijkt een kleuter een beetje op een wild dier'

Eveline woont met haar gezin in een mooie villa tussen het groen. Het bordje met spelende kinderen langs de oprijlaan verraadt dat hier geregeld geravot wordt. Alleen neemt dat ravotten soms destructieve proporties aan, in het geval van haar zoontje Arthur (6).

Eveline «Gisteren ging hij spelen in de tuin. Hij had zijn speelgoedhark de avond voordien in het gras laten liggen, waardoor de maairobot er ’s nachts overheen was gereden. Toen hij die kapotte hark zag, raapte hij het ding op en stormde hij weg. Ik heb nog geroepen, maar niets kan hem op zo’n moment tegenhouden: je had hem met die hark moeten zien inhakken op die machine. Een ander kind zou beginnen te huilen omdat z’n speelgoedje kapot is, maar Arthur wordt woest. Hij weet dan met zijn emoties geen blijf en kan alleen nog impulsief reageren. Huilen doet hij trouwens zelden. Als hij begint, weet je dat je diezelfde avond nog op de spoeddienst zit: dan is het serieus.

»Nog zo’n voorbeeld: we hadden Arthur ingeschreven voor privézwemlessen. Na amper een kwartier kwam de zwemleraar me zeggen: ‘Ik zie dit niet zitten, mevrouw. Uw zoon is hyperkinetisch.’ Overal – thuis, op school, in de sportclub – vertoont Arthur hetzelfde gedrag: hij is druk, eist alle aandacht op en verstoort de boel.»

HUMO Was hij als baby al zo?

Eveline «Het was zeker geen onhandelbare baby. Hij had wel veel energie, maar dat vonden we positief. In de crèche doken de eerste problemen op: Arthur moest in een apart kamertje slapen, anders zette hij de boel op stelten. Thuis werd het ook meer en meer een continue strijd: niet aan tafel willen, z’n kleren niet willen aandoen. Constant liepen wij als kat en muis door het huis, achter Arthur aan.

»Toen hij naar school begon te gaan, werd ik aangesproken aan de schoolpoort door ouders: Arthur had hun kind pijn gedaan. ‘Bij mijn kind zou het niet waar zijn!’ zeiden ze dan. Soms spraken ze Arthur zelfs rechtstreeks aan. Eén keer heb ik een mail van een mama gekregen: ‘Gaat Arthur naar dat sportkamp? Dan stuur ik mijn kind naar het andere.’

»Ik ben ook een keer de apotheek binnengestapt: ‘Kunt u mij zeggen hoeveel de mevrouw die hier net was, heeft betaald?’ Arthur had haar kindje gekrabd. Door de kosten om dat wondje te verzorgen op mij te nemen, wilde ik het toch een beetje goedmaken. Als ouder voel je je zo machteloos.»

HUMO Arthur is wellicht niet het populairste jongetje van de klas?