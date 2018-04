Snijden en prikken is big business, zo bleek vorige week uit ons dossier plastische chirurgie. Maar wie mes en spuit liever vermijdt, kan zich toeleggen op gezichtsfitness. In een notendop: u oefent uw gelaatsspieren door uw gezicht in de onmogelijkste bochten te wringen – bezorgde blikken van omstanders gegarandeerd. De trend is al helemaal doorgebroken in Azië en Amerika, en nu trainen ook in onze contreien vrouwen hun kraaienpootjes en kalkoenhalzen. De Nederlandse Mila van Rijn (29) is sportinstructeur en judolerares, en sinds kort geeft ze ook masterclasses gezichtsfitness.