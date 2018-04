Om hem even in een manshoog vraagteken te zien veranderen, vroeg ik: ‘Waarom ga je niet naar een beëdigde duivelbezweerder?’ Ik had namelijk gelezen dat laatst in Rome, onder bescherming van het Vaticaan, in de pauselijke onderwijsinstelling Regina Apostolorum een vierdaags exorcistencongres, tevens cursus duivelbanning, had plaatsgevonden. Het spreekt vanzelf dat paus Franciscus – al bij al een katholiek – nooit heeft gezegd dat hij geen geloof aan de hel hecht.

Ik heb één mens gekend die exorcisme aan den lijve heeft ondervonden: de dichter, beeldend kunstenaar en professionele vrijgeest Marcel van Maele (1931-2009), die de laatste twintig jaar van zijn leven blind was. Toen hij een naar eigen zeggen koppig jongetje van 8 was – één jaar voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak – vertrouwde zijn moeder hem aan een duivelbezweerder toe.

Het heeft niet geholpen, en de rest was poëzie, die je vandaag – het lot van dode dichters – alleen nog antiquarisch vindt, of voor de gênante prijs van oud papier in kringloopwinkels of op vlooienmarkten. Een regel uit zijn gedicht ‘Afvaart’ luidt: ‘De ernst ontmantelen tot een schaterlach’. Ja, laten we dat vooral blijven doen. Zalig zijn zij die nog weten wie Marcel van Maele was. En bijna het hoekje om zijn.