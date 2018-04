HUMO Hebt u een allereerste herinnering?

LOUIS TOBBACK «Mijn vroegste herinneringen hebben met de oorlog te maken, ik was net 2 jaar toen die begon. Enkele beelden staan nog op mijn netvlies gebrand. Een buurman die in SS-uniform door de straat loopt. Mensen die worden buitengesleurd uit café De Vette Os op de Kapucijnenvoer. Zijn het verzetsstrijders of vleessmokkelaars, ik weet het niet. En het grote bombardement van mei ’44: om vier uur ’s nachts komen we uit de schuilkelder van de Kapucijnen, in de verte brandt de stad: díé gloed zie ik nog.

»We woonden toen in de Heilige Geeststraat in Leuven, bij het slachthuis. Mijn vader en moeder, grootmoeder en grootvader langs moederskant, nog een zus van mijn moeder en haar man, en ik: drie vrouwen om die ene kleine in de watten te leggen. Ontbering heb ik niet gekend.»

HUMO Waren er politieke genen voorradig in het geslacht Tobback?

TOBBACK «Mensen van Familiekunde Vlaanderen hebben me eens een stamboom bezorgd. Zo weet ik dat er in de 17de eeuw in Berg – Steenokkerzeel is dat – een schepen Tobback was. Die man komt voor in de archieven omdat hij voortdurend processen voerde tegen de pastoor (lacht).»

HUMO En als we wat minder diep in de tijd afdalen?

TOBBACK «De man van mijn tante was socialist. Hij bracht de Volksgazet in huis, nam me mee naar de bibliotheek van de Proletaar, later naar partijvergaderingen. Mijn ouders waren lid van het ABVV, maar geen militanten. Ze werkten allebei in het grootwarenhuis Priba, mijn vader als magazijnier, mijn moeder als verkoopster. Ik verfoei elke vorm van nationalisme en kleinstaterij, maar door het verhaal van mijn ouders begrijp ik wel waarom de Vlaamse beweging ontstaan is: ze hadden een directeur die geen woord Nederlands begreep en lazen La Dernière Heure om hun Frans te onderhouden.

»Aan moeders kant stemde bompa zeer waarschijnlijk liberaal. De stad was sinds de 19de eeuw opgedeeld in een katholiek en een liberaal deel, wat vooral neerkwam op klerikaal en niet-klerikaal. Er was geen sprake van dat ik naar een katholieke school zou gaan, ik ben altijd naar de stadsscholen geweest.»

HUMO Mag ik me de jonge Louis Tobback als een sportieveling voorstellen?

TOBBACK «In 1949 maakte Stade Leuven promotie naar de toenmalige Ere-Afdeling. Ik kan de spelers van die ploeg nog altijd uit mijn hoofd opnoemen, mét de precieze opstelling erbij. Iedereen in Leuven ging toen voetballen, dus ik ook maar, bij de onderkadetten. We speelden met een bal van echt leer, met een blaas erin en een veter. Als zo’n bal nat was, woog die kilo’s! Als we van de trainer moesten koppen, was ik voor geen geld bereid om mijn nobele hoofd daaronder te steken.

»Op mijn 12de kreeg ik een acute blindedarmontsteking, veertien dagen ziekenhuis betekende dat toen nog. Op mijn sierlijke kinderlijfje was geen plek meer te vinden waar ze geen naald in gestoken hadden, ik werd vol penicilline gespoten. Daarna moest ik inspanningen vermijden en daar heb ik dankbaar misbruik van gemaakt om te stoppen met voetballen. Het was geen groot verlies. De coach had me eerder al eens bij zich geroepen: ‘Manneke, ik heb horen zeggen dat je een goeie leerling bent, maar hier gaat het niet.’ (lacht) Toen ben ik begonnen met zwemmen.»

HUMO Mogen we uw schoolrapporten zien?

TOBBACK «Ik was een redelijke leerling in de stadsschool. Daarna heb ik twee jaar een vierdegraadsopleiding gevolgd: dat was een voorbereiding op een leven als klerk, met een beetje kennis van houtbewerking en ijzervijlen. Ze gaven ook een cursus wellevendheid.»

HUMO En die...

TOBBACK «Ja, die heb ik gevolgd, Schaevers! Weliswaar zonder vrucht (lacht). Ik heb nog een vervolmakingsjaar gevolgd, daarna ging ik naar de normaalschool, de universiteit van de arme mensen. Mijn moeder was een heel verstandige vrouw, maar de universiteit vond ze iets voor de zoon van de dokter, de notaris of de advocaat. En als onderwijzer was je broodje gebakken, wat zou je nog meer willen?