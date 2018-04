Een mens van goede wil: Jan Feys stapt 36 dagen langs het front van de Eerste Wereldoorlog

Jan Feys is deze week aan een 36 dagen durende trektocht langs de bijna 1.000 km lange frontlijn van de Eerste Wereldoorlog begonnen. Meer dan 400 leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs stappen een paar dagen met hem mee. Met de tocht zamelt hij geld in voor het Fonds Aurore Ruyffelaere . Het wordt een tocht voor de vrede en tegen geweld.’

'Wandelen opdat die gruwel zich nooit meer zou herhalen'

Jan Feys «In de geest van Arnout Hauben wandel ik samen met een groep vrijwilligers de frontlinie van de Groote Oorlog af. Onze tocht brengt ons van Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens. We wandelen ten voordele van het Fonds Aurore Ruyffelaere. Al wie wil, kan onderweg aansluiten. Hij of zij mag zich daarvoor laten sponsoren ten voordele van het Fonds, of kan zelf een bijdrage leveren.

»Aurore Ruyffelaere is de dochter van topambtenaar Claire Tillekaerts, de CEO van Flanders Investment and Trade. Aurore werd in de zomer van 2013 vermoord na een avond stappen op de Gentse Feesten. Ze was leerkracht geschiedenis op het atheneum in Deinze, waar mijn zus Lieve voorzitster van het oudercomité was. Haar ouders en zus richtten het Fonds Aurore Ruyffelaere op. Het Fonds wil jonge mensen bewustmaken van de gevaren van extreem nationalisme, discriminatie en racisme. Dat is precies wat wij op onze tocht doen: de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levend houden opdat die gruwel zich nooit meer zou herhalen. Daarom stappen meer dan 400 leerlingen van de lagere en de middelbare school van het Gemeenschapsonderwijs een paar dagen mee.»

HUMO Waar komt uw fascinatie voor de Groote Oorlog vandaan?

Feys «Ik heb die geërfd van mijn vader. Hij had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, en las ook veel over de Eerste Wereldoorlog. Ik woon in Roeselare en ben geboren en getogen in Izegem. Ik ken de Westhoek als mijn broekzak. De sporen van de Groote Oorlog zijn er alomtegenwoordig. Ik ben geschiedenisliefhebber en ik wandel enorm graag. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook omdat ik zo op een andere, tragere manier mensen leer kennen.

»Tijdens onze tocht zullen we op sommige dagen maar 15 of 20 kilometer stappen, omdat we dan plekken of steden willen verkennen. Maar meestal zullen we 30 kilometer per dag wandelen. Ik ben de enige die het hele traject aflegt. Onderweg sluiten vrienden, geïnteresseerden en mensen die we nog niet kennen telkens voor een paar dagen of een week aan.»

HUMO Steunt al wie meewandelt automatisch het Fonds Aurore Ruyffelaere?

Feys «Niemand is daartoe verplicht, maar het zou wel fijn zijn. Iedereen is vrij om te geven wat hij wil. Wij vinden het belangrijk dat alle deelnemers onze drie doelstellingen een warm hart toedragen: een sportieve prestatie leveren, de Eerste Wereldoorlog herdenken én het uitstekende werk van het Fonds ondersteunen.»

HUMO Wordt dagenlang wandelen na verloop van tijd niet saai?

Feys «Helemaal niet. Ik wandel al heel lang. Ik heb de Vierdaagse van de IJzer al vijftien keer meegestapt. Vier jaar geleden wandelde ik naar Compostela en sindsdien ben ik graag dagenlang te voet onderweg. De route naar Compostela was ruim 800 kilometer, nu zijn het er bijna 1.000.

»Ik heb bijna nooit last van blaren, maar er is altijd wel een moment waarop zo’n tocht even moeilijk wordt, meestal rond dag vier. Dan moet ik doorbijten, maar daarna gaat het vanzelf. Dan kan ik gerust de wereld rondwandelen.»

HUMO Hoe ziet zo’n dag wandelen eruit?

Feys «Ik sta vroeg op en begin te stappen. Onderweg voer ik met andere wandelaars gesprekken over het leven. Ik spreek ook overal de inwoners aan, want ik wil zoveel mogelijk verbroederen met mensen van andere nationaliteiten. De frontlinie van de Eerste Wereldoorlog ligt bezaaid met begraafplaatsen waar jonge soldaten uit de hele wereld liggen. Ik wil zoveel mogelijk van die plekken bezoeken, en er mensen ontmoeten die van heinde en ver komen. Ik vind het fijn om na een halve dag wandelen even te kunnen babbelen met een Australiër, Canadees of Portugees.»

www.walk1418.be