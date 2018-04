'Ik vroeg me de hele tijd af of de man nog wel leefde'

David Bowie & Bing Crosby ‘Peace On Earth / Little Drummer Boy’ (1977)

In september 1977 was David Bowie, toen 30, te gast bij ‘Merrie Olde Christmas’, de kerstshow van Bing Crosby (74). Voor wie houdt van ongemak: zoek ‘Bowie Bing’ op YouTube. Bowie had slechts één voorwaarde: hij wou ‘Little Drummer Boy’, Crosby’s voorgestelde nummer, niet brengen. Dus schreven de producers een nieuwe zangpartij, ‘Peace on Earth’, die Bowie tegelijk met Crosby kon zingen, in een soort canon. Achteraf zei Bowie: ‘Ik vroeg me de hele tijd af of de man nog wel leefde. Hij zag eruit als een oude sinaasappel.’ Een maand later bracht Bowie ‘Heroes’ uit en blies Crosby zijn laatste adem uit.

Geslaagd? De sketch was lachwekkend stijf, maar de magische samenkomst van oud en nieuw kan nog steeds de kerstperiode opfleuren.