10 EPISODE II – ATTACK OF THE CLONES (2002)

Het jammerlijke dieptepunt. Na al die jaren zijn we er nog steeds niet achter wat we het afgrijselijkste vinden: de verschijning van Hayden ‘Nog minder uitstraling dan een afgeborstelde tafelpoot’ Christensen als de aanstormende Darth Vader, de onmogelijk te volgen plot, de gênante love story tussen Anakin en Amidala, of de krampachtige pogingen van regisseur George Lucas – die de ‘Star Wars’-mythologie met deze draak ei zo na een doodschop verkocht – om sommige scènes (Amidala in de clone-fabriek!) op een flitsende videogame te laten lijken. Eén ding staat evenwel vast: geen enkele episode staat verder van de authentieke ‘Star Wars’-spirit – die mix tussen jongensachtige charme, opwindende fun en sprookjesachtige sciencefiction – dan ‘Attack of the Clones’.

9 THE CLONE WARS (2008)

In deze tekenfilm gaan Anakin Skywalker en de jonge Padawan Ahsoka Tano op zoek naar de gekidnapte spruit van Jabba de Hutt. En ja, het eindresultaat voelt even pijnlijk aan als bovenstaande synopsis. Toegegeven, de kleinsten onder ons zijn dol op de cartoonversies van Obi-Wan, Anakin en Yoda, maar deze uit lamlendige animatie opgetrokken prent – die bruine spons op de kin van Obi-Wan! – ruikt naar één grote uitmelkerij waarin geen vonkje van de oorspronkelijke magie terug te vinden valt.

8 EPISODE I – THE PHANTOM MENACE (1999)

Wat smaakte de ontgoocheling bitter toen Lucas zestien jaar na ‘Return of the Jedi’ kwam aanzetten met dit zielloze spektakel, waarin de Jedi-ridders te maken krijgen met – geeuw – belastingverhogingen, een handelsconflict en een blokkade. Talloze plotelementen voelen aan als puur verraad aan de oorspronkelijke trilogie. Zo blijkt the force, de mysterieuze kracht die ons allemaal verbindt, ineens meetbaar aan de hand van het midichloriaan-gehalte in het bloed. Duh! Verzachten enigszins het leed: de opwindende podrace op Tatooine en de (veel te korte) verschijning van Darth Maul met z’n lichtsabel met dubbele kling. O, ja: puur uit principe maken wij aan die ellendige Jar Jar Binks geen enkel woord vuil.

7 EPISODE III – REVENGE OF THE SITH (2005)

Nog steeds geen hoogvlieger, deze afsluiter van de prequeltrilogie. De vertolkingen lijken nog steeds nergens naar, de actie verzuipt in een lawine van lamlendige digitale effecten en de plot bestaat voor een groot stuk uit baarlijke nonsens, met als absoluut dieptepunt Yoda die zich ontpopt tot een kungfuënd tekenfilmfiguurtje. Toch begint er naar het einde toe iets van de oude magie op te vonken. Wanneer Palpatine het sein geeft om het beruchte Order 66 uit te voeren – de start van de massamoord op de Jedi-ridders – lopen de rillingen je over de rug, en ook het ultieme, zich in een apocalyptische vlammenzee afspelende duel tussen de naar de dark side overgelopen Anakin en Obi-Wan (‘I’ve got the higher ground!’) grijpt recht naar de keel.

6 EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI (1983)

Laten we eens heel eerlijk zijn: noch de verrijzenis van Han Solo, noch de introductie van Jabba de Hutt, noch de adembenemende speeder bike-achtervolging op Endor, noch de aanblik van Prinses Leia in haar gouden bikini kunnen beletten dat ‘Return of the Jedi’ je opzadelt met een gevoel van ontgoocheling. Het verhaal – alwéér die Death Star – voelt ongeïnspireerd, de diverse plotlijnen krijgen een nogal gemakzuchtige afronding, en de acteurs hadden er zichtbaar genoeg van om zinnetjes als ‘Go for the power regulator!’ te debiteren. En dan zwijgen we nog over die infantiele, anno 2018 ongelofelijk fake overkomende Ewoks – die irritante pluisbeesten kregen in 1984 overigens hun eigen vreselijke televisiefilm, ‘The Ewok Adventure’. Een kleine sof, maar nog altijd tien keer beter dan de prequels.

5 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY (2016)

Toen de Walt Disney Company in 2012 voor meer dan 4 miljard dollar van Lucas de rechten op het ‘Star Wars’-universum had overgekocht, kondigde ze niet alleen een gloednieuwe trilogie aan, maar ook enkele films (zoals de Han Solo-prent) die losstaan van de centrale verhaallijn. En de opluchting was enorm toen bleek dat de eerste van die standalone-films, ‘Rogue One’, geen goedkoop afkooksel was, maar een ijzersterk avontuur vol kletterende actie en aangrijpende momenten. Enig minpuntje is dat er plotgewijs nog maar eens naar die intussen wel héél roestige Death Star wordt gegrepen.

4 EPISODE VIII – THE LAST JEDI (2017)

‘Dit is niet langer ‘Star Wars’!’ Olala, wat zijn veel fans nog steeds razend op regisseur Rian Johnson. Luke die de magistrale eindshot van de vorige aflevering, ‘The Force Awakens’, verpest door de hem aangereikte lichtsabel losjes over z’n schouder weg te werpen! Supreme Leader Snoke, van wie iedereen dacht dat hij de nieuwe ultrabooswicht zou worden, die onverwacht in tweeën wordt gesneden! Die bizarre visuele gags, die ongepaste scherts! Maar Johnson speelde het grandioos: hij blijft trouw aan de aloude magie, én zorgt tegelijk voor de broodnodige vernieuwing. Bovendien bevat ‘The Last Jedi’ één van de aangrijpendste scènes aller tijden: Luke die plaatsneemt in de cockpit van de Millennium Falcon en terugdenkt aan zijn oude vriend, de naar andere oorden vertrokken Han.

3 EPISODE VII – THE FORCE AWAKENS (2015)

De dag dat wij ‘The Force Awakens’ zagen, werd de herinnering aan die nare prequels bijna helemaal uitgewist. Ja, het verhaaltje is een doorslagje van de allereerste ‘Star Wars’ uit 1977. Maar om die crawl weer over het scherm te zien rollen, om Han Solo terug te zien aan de stuurknuppels van de Falcon, om Chewie opnieuw te horen brullen, om Han en Leia – twee jeugdhelden op leeftijd – elkaar in de armen te zien nemen: prachtig. En ook de verjonging die J.J. Abrams in ‘The Force Awakens’ doorvoert, is een succes: met Rey, Poe Dameron en Kylo Ren treden drie nieuwe iconische figuren op de voorgrond. Dank u, J.J., voor het terugbrengen van de magie.

2 EPISODE IV – A NEW HOPE (1977)

Uiteraard ogen de speciale effecten vandaag ietwat achterhaald: ‘A New Hope’ dateert dan ook van a long, long time ago. Maar een mens hoeft alleen maar die immense Star Destroyer in de openingsscène boven z’n hoofd te zien verschijnen om te beseffen dat de tover na al die jaren nog steeds blijft gloeien. En wat is het toch altijd weer genieten geblazen: van de magische sfeer op Tatooine, van de knetterende lichtsabelduels, van de onsterfelijke oneliners (‘Aren’t you a little short for a Stormtrooper?’) én van de verschijning (pas na drie kwartier!) van het coolste filmpersonage aller tijden, Han Solo. Ziehier een film die bij machte is om het kind in de mens wakker te schudden, telkens weer.

1 EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK (1980)

De beste, op alle vlakken. Gedragen de hoofdfiguren in ‘A New Hope’ zich nog als stripfiguurtjes, dan krijgen ze hier diepgang en gravitas. De speciale effecten oogden nooit knapper (de achtervolging door het meteorietenveld!), de muziek van John Williams klonk nooit magistraler (de Imperial March!), de over het heelal uitwaaierende plot was nooit epischer. En: de liefde roert zich! Maar wat ‘The Empire Strikes Back’ écht boven de rest van de franchise doet uitstijgen, is de donkerte, de bedruktheid, de gedurfdheid waarmee regisseur Irvin Kershner de kinderlijke onschuld van de eerste ‘Star Wars’ inruilt voor een bikkelharde, bijna bittere toon. De nederlaag op de ijsplaneet Hoth, Luke die zijn hand kwijtspeelt en een schokkende ontdekking doet, Han Solo die levend in carboniet wordt gegoten: jawel, the force is strong in this one.



