'In 99 procent van de concert zalen vonden we moeiteloos onze weg naar het podium. Maar wat toont die film? Die keer dat we verloren liepen'

‘This Is Spinal Tap’ werd uitgebracht in 1984, maar blijft relevant. Rockgroepen trappen anno 2018 nog steeds in dezelfde valkuilen die de film toen zwaar in de verf zette: de egoclashes, de uitspattingen, de poses, de pompeuze decors. Veel van de klassieke momenten uit de film zijn cultureel erfgoed geworden: de versterker die tot 11 gaat, de band die verloren loopt in de catacomben van een concertzaal, de drummer die het presteert te stikken in andermans braaksel, de gehaaide manager, de nutteloze labelman, Derek Smalls’ zelfgemaakte dildo (een komkommer in zilverpapier) en het tegenvallend kleine Stonehenge-podiumrekwisiet.

De acteur achter Derek Smalls is Harry Shearer, die ‘The Simpsons’ al dertig jaar van tientallen stemmen voorziet. Hij is Mr. Burns, Ned Flanders, Waylon Smithers, Scratchy, Dr. Hibbert, Kent Brockman én schoolhoofd Seymour Skinner, wiens timbre het dichtst bij dat van Shearer zelf ligt. Shearer verdient 300.000 dollar per ‘Simpsons’-aflevering en herlanceert Smalls dus niet voor het geld.

Vandaag is dat irrelevant, want Shearer blijft tijdens het interview een uur lang in character. We mogen enkel vragen stellen aan de fictieve Smalls, met pruik op en een waardig grijze truckerssnor onder de neus. In de opvallend rijk gestoffeerde wereld van Smalls is ‘This Is Spinal Tap’ geen speelfilm, maar een gênante documentaire die het dieptepunt van zijn band op beeld vatte.

HUMO Op ‘Smalls Change’ zing je over ouderdomsverschijnselen als MRI-scans, valse tanden en haarstukjes. Zijn er ook voordelen aan een gevorderde leeftijd?

Derek Smalls «Diepere inzichten over de menselijke soort. Zoals: ‘Vertrouw niemand onder de 40.’ Je kunt zakendoen met jongeren, er misschien zelfs vrienden mee worden, maar wees altijd voorzichtig. Mensen onder de 40 denken dat mannen als ik oud, zwak en overbodig zijn. (Mompelt) Bastards.»

HUMO Opmerkelijk dat je op je 75ste nog steeds weet te vernieuwen. Bij mijn weten is de song ‘Memo to Willie’ het allereerste symfonische rocknummer waarin de frontman zijn eigen lul toespreekt.

Smalls «Je hebt wellicht gelijk. Maar dat nummer gaat niet over mij. Ik richt me vooral tot de Amerikanen. In de Verenigde Staten zie je op televisie om de haverklap reclamespots waarin een jonge, aantrekkelijke man op date gaat met een jonge, aantrekkelijke vrouw. Ze varen kano, beklimmen rotsen, ravotten met hun honden – en net wanneer je denkt: ‘Nú gaat het gebeuren,’ hoor je een voice-over: ‘Zul jij er klaar voor zijn, als het moment straks daar is?’ Ze verkopen hun erectiepillen niet alleen aan oude zakken als ik, maar aan iedereen die ouder is dan 20. Amerika is dus een land vol mannen die de hele dag lopen te denken: ‘Zal ik er wel klaar voor zijn?’