‘Ze voelen in het begin wat koud aan, maar ze worden snel warm,’ zegt Fabrice Jacobs over de acht siliconen ‘dames’ die hij verhuurt in wat vroeger zijn woonkamer was. Waar hij nu tv kijkt, schrijft de krant er helaas niet bij. Jessica, Eva, Amelia, Gabriëlla, Kyara, Linda, Sabrina en Lolita heten de poppen, die de klanten naar believen kunnen aan- of uitkleden. Ze kunnen ook een haarkleur, kapsel en cupmaat kiezen.

Mannen die vrouwen boetseren om ze vervolgens mentaal of fysiek te bezitten, het is niet nieuw. Denk aan Pygmalion – volgens sommige interpretaties had de beeldhouwer in Ovidius’ verhaal wel degelijk seks met zijn creatie. De geschiedenis van mannen die hun penis in realistische maar levenloze vrouwen rammen, blijkt zo rijk dat Anthony Ferguson er een heel boek mee vult, ‘The Sex Doll: A History’. In Japan worden sekspoppen soms nog ‘Hollandse vrouwen’ genoemd, een verwijzing naar de lederen vrouwenpoppen die Nederlandse zeelieden aan boord hadden om hun lange reizen op te leuken. Kunstenaar Oskar Kokoschka was zo aangedaan toen Alma Mahler hem in 1918 dumpte, dat hij haar liet namaken volgens zijn strikte aanwijzingen over de vorm van al haar lichaamsdelen. De opblaasbare sekspoppen – vleeskleurige ballonnen met neukbare gaten die op monden en kutten lijken – verschijnen vanaf de late jaren 60. Die opblaaspoppen piepen en schuren, zijn fragiel en een beetje viezig. Dat kon beter, vond ene Mat McMullen, die sinds de jaren 90 siliconen sekspoppen ontwerpt die nu in Meise te penetreren vallen.

In een hoek van het internet verzamelen zich mensen die zo’n poppen neuken, adoreren of verzamelen – iDollators noemen ze zich. Constante in de verhalen en in het klantenbestand van McMullen: mannen. Vibrators zijn zo populair dat zelfs het Kruidvat ze verkoopt, bedenk ik, waarom zouden mannen dan geen siliconen zaadvangers mogen gebruiken? Maar de vergelijking loopt mank. Vibrators worden ontworpen om zo min mogelijk op penissen, laat staan op volgroeide mannen te lijken. Realistische dildo’s met dikke aders en vlezige eikels zie ik alleen in porno. De rekken van de betere seksshop staan vol met abstract gestroomlijnde trilstaven. Sekspoppen worden net geboetseerd om er zo veel mogelijk als vrouwen uit te zien. Zwijgende, verstarde vrouwen, die hooguit een beetje warm worden.