'Na één keer mediteren vond mijn vrouw mij al een betere echtgenoot. Voor even toch'

Robert Wright «Er bestaan in het westen nogal wat misvattingen over het boeddhisme. De eerste is dat alle boeddhisten mediteren. Dat doen de meesten helemaal niet, zelfs de monniken in Azië niet. De tweede is dat boeddhisme een soort atheïstische levensbeschouwing is. Maar het boeddhisme kent net als alle andere religies diverse stromingen, en sommige daarvan aanbidden ook goden.»

HUMO U pleit vurig voor de westerse variant van het boeddhisme.

Wright «Precies. Het westerse boeddhisme legt meer de nadruk op meditatie in plaats van op het bovennatuurlijke. Ik probeer het zo wetenschappelijk mogelijk te houden. Ik hou me niet bezig met de vraag of reïncarnatie bestaat, want dat kúnnen we niet weten. Veel liever bekijk ik het boeddhisme door de bril van de moderne filosofie en psychologie. Het gaat over hoe de menselijke geest in elkaar zit.»

HUMO U hebt de wetenschap aan uw zijde. Uit een Harvard-studie blijkt dat het hersenvolume al na enkele weken meditatie toeneemt. Men omschreef het als ‘lichaamsbeweging voor de hersenen’.