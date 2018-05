De peperdure crimireeks ‘The Alienist’ – nu op Netflix – heeft Hollywoodsterren als Dakota Fanning, Luke Evans en Daniel Brühl in de cast, maar om het New York van 1896 geloofwaardig op pellicule te krijgen, deden de producers een beroep op de Belg Jakob Verbruggen (‘House of Cards’, ‘Black Mirror’). Hij heeft de eerste drie afleveringen geregisseerd: ‘Ik heb er vijftien maanden van mijn leven in gestoken.’