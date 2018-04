Het had niet op die manier mogen aflopen voor James Comey. Hij buigt zijn hoofd – Comey is 2,03 meter groot – wanneer hij het uitgeverskantoortje in Manhattan binnenstapt. De bovenste knoop van z’n hemd staat open en hij stelt zichzelf voor als ‘Jim’. We maken grapjes over Donald Trump, wijn en steak. We blijken in dezelfde voorstad van Washington te wonen, nog geen anderhalve kilometer bij elkaar vandaan. We wisselen weetjes over de buurt uit, voor we het echte onderwerp van ons gesprek aanvatten: Comeys boek ‘A Higher Loyalty’ – dat in de Nederlandse vertaling ‘Loyaliteit. Waarheid, leugens en leiderschap. De voormalig FBI-directeur spreekt’ zal heten – en de klappen die hij moet incasseren vanuit beide politieke kampen.

Comey hoort eigenlijk niet ‘Jim’, de vader en basketbalcoach uit de voorstad te zijn. Hij zou aangesproken moeten worden met ‘Director Comey’, en de machtige man moeten zijn die halfweg zijn tienjarige mandaat is als grote baas van de FBI, Amerika’s nationale veiligheids- en inlichtingendienst. Hij zou nog altijd de topspion moeten zijn, die iconische figuur die rechtschapenheid belichaamt en die de strijd aangaat met criminelen en vijanden van de vrije wereld. Comey en de FBI hadden boven elke verdenking moeten staan, en boven de politieke twisten. De realiteit is dat Comey in het midden van de storm zit die genadeloos inbeukt op de organisatie die hij leidde. President Trump stuurde hem bijna een jaar geleden de laan uit, op een manier die even roekeloos als vernederend was. Comey, die voordien federaal procureur en topambtenaar bij justitie was geweest, vernam het nieuws over zijn ontslag toen zijn oog viel op een tv-scherm in de zaal waarin hij een lezing gaf voor FBI-medewerkers in Los Angeles.

Zelfs bijna een jaar later hakt het er nog hard in. Comey is 57, vader van vijf kinderen en gezegend met een bijna buitenaardse zelfbeheersing. Rustig en behoedzaam wikt en weegt hij zijn woorden, maar hij kan zijn emoties niet verbergen wanneer hij zich herinnert hoe hij opzijgeschoven werd door de man naar wie hij een onderzoek voerde in verband met mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016.

James Comey «Ik was in de war, misselijk en ontzettend verdrietig. Omdat ik de organisatie leidde die onderzocht of Rusland hulp had gekregen bij zijn pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden, achtte ik de kans ontzettend klein dat ik ontslagen zou worden. Daarom was ik zo verrast toen ik het nieuws vernam. Ik dacht zelfs eerst dat het een grap was.»

Terwijl Comey in een aanpalend kantoor bevestiging over het nieuws probeerde te krijgen, verzamelde zich een grote groep FBI-agenten en analisten in de zaal.

Comey «Iedereen staarde me aan met waterige ogen, sommige mensen huilden. Ik besefte: ik hou van die mensen, ik hou van onze missie en nu maak ik er plots geen deel meer van uit.»