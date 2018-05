Een mens van goede wil: Wim Demaere organiseert drank- en drugsvrije festivals

Ons doel op aarde als mens is niet het ontwikkelen van lithium batterijen of het ontbossen van het Amazonewoud, allemaal bezigheden die voor destructie zorgen. Al duizenden jaren zit de mens in een evolutie van bewustwording, eenwording met zichzelf en alles rondom. Niet de éénwording door globalisering van macht en geld, maar eenwording vanuit het hart. Dit proces kan iedereen in zichzelf herkennen als de bevruchting van liefde door bewustwording... Bewustzijnsgroei en opening van het hart is het fundament van elke spirituele groei, de echte basis voor zingeving aan het leven en dood. Om te ontsnappen uit de ketenen van onze dierlijke instincten en ons mentale ego zodat echte groei mogelijk wordt, gebruikt de mens al duizenden jaren het middel van trance-dans (muziek, drumming, ritme, beweging), meditatie (TM, yoga, stilte, duisternis) en entheogene planten (ayahuasca, cannabis, paddenstoelen). Maar in onze moderne samenleving zijn er veel tegenwerkende krachten, zoals de commercie, koopverslaving, ongezonde voeding, alcohol (onderdrukt bewustzijn) geneesmiddelen (anti-depressiva, kalmeer en slaapmiddelen die bewustwording juist verdrukt), tv, smartphone, hebzucht, macht en de manipulatie van de bevolking door het voeden van angst, xenophobie en verdeeldheid. Maar die tegenwerkende krachten sterken echter ook de motivatie bij velen om te blijven kiezen voor groei en zich niet mee te laten sleuren in défaitisme, 'après moi le déluge' of yolo... De festivals van Suntribe, Trance-dance, bv. worden juist door deze positief ingestelde mensen bevolkt, ieder op hun eigen wijze zich overgevend aan het ritme, de muziek, de samenhorigheid en universele liefde met een diep geloof in een mooiere wereld en een zingevende evolutie voor elk individu. Het woord 'drugs' is hier niet op z'n plaats, want dat is een term die niets zegt. Dans, ritme zijn ook 'gezonde' drugs, net zoals het positief gebruik van de wijsheid van planten en de natuur. Wie weg wil vluchten en bang is voor bewustwording, die gebruikt alcohol, fastfood, suiker en kijkt heel veel TV... allemaal porno voor het reptielenbrein. Maar ik ga voor liefde en bewustwording, helemaal op mijn manier... En Humo? Humo stelt alles in vraag, en ja dat is ook ok!