'Gelukkig zijn er veel files in Vlaanderen, dan is het af en toe wat stiller'

Met concerten ging het zoals met seks: zoals we door de angst voor aids vrijen met condoom, zo trekken we anno 2018 naar concerten met oordoppen. Sinds muzikanten als The Who-gitarist Pete Townshend en Admiral Freebee de omerta in de muziekbusiness doorbraken en toegaven dat jarenlang spelen hen met beschadigde oren had opgezadeld, is een beetje muziekfan zich bewust van risico’s als gehoorverlies, tinnitus (een constante fluittoon in de oren) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Een concert zo oorverdovend luid als dat van My Bloody Valentine op Pukkelpop in 2009 is nu onmogelijk geworden: in 2013 legde Joke Schauvliege de Vlaamse concertzalen een maximale geluidsnorm op, Brussel is zopas gevolgd.

Maar we hoeven niet naar een festival te trekken om aan lawaai te worden blootgesteld: het Europees Milieu Agentschap becijferde in 2016 dat België het tweede lawaaierigste land van Europa is. En volgens datzelfde agentschap overlijden er jaarlijks minstens tienduizend Europeanen vroegtijdig aan de gevolgen van blootstelling aan geluid.

Professor Dick Botteldooren van de UGent is akoesticus en weet alles over lawaaivervuiling. Hij heeft net een reeks dampkappen getest op hun decibelproductie als ik hem te spreken krijg in zijn bureau.

HUMO Samen met Nederland en Luxemburg vormen we als Benelux het lawaaierigste stukje van Europa. Tijd om onze koffers te pakken richting Ierland, IJsland of Finland, de drie stilste landen van Europa?

Dick Botteldooren «Eerst en vooral, dat lijstje zegt niks over het gemiddelde geluidsniveau op het grondgebied van een land. Wél over de blootstelling aan lawaai veroorzaakt door weg-, lucht- en treinverkeer in een afgebakend gebied, en hoeveel mensen er binnen de grenzen van dat gebied wonen. Die kaarten zijn trouwens vrij te raadplegen op het internet, ik raad iedereen aan om eens een kijkje te nemen hoe luid hij of zij woont.

»Dat wij zo hoog scoren, is niet verwonderlijk. We zijn een dichtbevolkt en klein land, in een drukke regio in het midden van Europa, met heel veel vliegtuigen en vrachtwagens die passeren. Ruimtelijke ordening speelt ook een rol: de lintbebouwing in Vlaanderen is heel kwalijk voor die score. Maar in vergelijking met Groot-Londen hebben we hier in Vlaanderen veel minder lawaai.»