'Mensen moeten beseffen dat ze zelf de macht in handen hebben'

HUMO Wat weerhoudt mensen ervan achter hun bureau vandaan te komen en actie te voeren?

Eva Rovers «Het eerste wat ze moeten overwinnen, is het idee dat er weinig kan veranderen. We moeten durven te denken over hoe het zou kúnnen zijn en beseffen dat het wél anders kan.»

HUMO Een ander probleem is dat het woord ‘activist’ voor veel mensen een slechte bijklank heeft.

Rovers «Activisme wordt vaak geassocieerd met geweld en een bepaalde subcultuur, waardoor veel mensen het zien als iets wat in de marge plaatsvindt en waar ze zelf niks mee te maken hebben. ‘Rebel’ vinden mensen een veel aangenamere benaming. Het heeft meer iets onschuldigs en heroïsch. Ik vermoed dat het te maken heeft met Hollywoodfilms als ‘Rebel Without a Cause’. Het heeft niet die associatie met geweld.»

HUMO Aan de wil om te demonstreren, ontbreekt het nochtans niet, zegt u.

Rovers «Mensen beweren weleens dat er veel minder wordt gedemonstreerd dan in de jaren 60, maar dat klopt niet. Demonstraties op straat zijn wel wat kleiner, maar daar staat tegenover dat heel veel mensen nu protesteren van achter de computer. Dat zien anderen niet, waardoor ze gaan denken dat zij de enigen zijn die zich ergens druk over maken.»

HUMO We moeten opstand ook als iets positiefs zien, als iets wat zin geeft aan het leven.

Rovers «In opstand komen geeft je het gevoel dat je toch een beetje grip hebt op het leven, dat je niet alles maar over je heen laat spoelen. Je maakt duidelijk wat voor jou belangrijk is, dat er waarden zijn waarvoor je wilt opkomen.»

HUMO Opstand heeft in de loop van de geschiedenis tot maatschappelijke veranderingen geleid waar we allemaal beter van zijn geworden.

Rovers «Zonder protest hadden we wellicht nog steeds slavernij en hadden vrouwen nog altijd geen stemrecht. Die veranderingen vonden alleen maar plaats omdat mensen zich daar heel erg boos over hebben gemaakt en er zich langdurig tegen hebben verzet.»

HUMO U vindt ook dat we woede niet per se als een negatieve emotie moeten beschouwen.

Rovers «Als je ze op de juiste manier kanaliseert, kan woede activerend en verhelderend werken. Woede brengt je in een soort stresssituatie, en daardoor vergroot je concentratie. Je denkt – voor korte tijd althans – buiten de gebaande paden. Mensen zijn vaak bang voor woede, onder andere door de associatie met geweld. Terwijl die in de meeste gevallen helemaal niet samengaan. Als je je woede voortdurend onderdrukt, voel je ook niet de nood om iets te veranderen.»

HUMO Laten we eens een paar van uw praktische tips voor aspirant-activisten overlopen: om te beginnen is een goeie organisatie belangrijk.

Rovers «Dat lijkt evident, maar het wordt toch vaak uit het oog verloren. Wat mensen zien van een opstand is de demonstratie op straat. Maar dat is maar een klein stukje van de hele opstand. Daaromheen zit een heel raamwerk van plannen. Zeker als je heel boos bent, is de drang groot om meteen de straat op te trekken. Maar dat is niet noodzakelijk de meest efficiënte tactiek. Je moet strategisch denken, mensen bij elkaar krijgen, discussiëren, taken verdelen en samen tot een plan komen. Er zijn maar weinig voorbeelden van spontane opstanden die tot langdurige veranderingen hebben geleid.