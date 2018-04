Leven als een electroprins: Jon Hopkins

Jon Hopkins had eerder al samengewerkt met Brian Eno en Coldplay , maar pas met ‘ Immunity ’ brak de Engelse muzikant en producer door. Vijf jaar later heeft hij eindelijk een opvolger klaar: ‘ Singularity ’. ‘Daarop hoor je het gevoel van verwondering dat magic mushrooms mij geven.’

'De controle verliezen is niet altijd slecht'

HUMO Vijf jaar, dat doet vermoeden dat de opnames niet zo vlot zijn verlopen.

Jon Hopkins «Klopt. Ik wilde met een nieuw muziekprogramma werken en dat moest ik eerst onder de knie krijgen. Bovendien was ik erg vermoeid na de ‘Immunity’-tournee en toen ik weer begon te schrijven, heb ik misschien te veel naar die plaat geluisterd. Ik raakte geïntimideerd door de songs en dat werkte verlammend. Pas toen ik ‘Immunity’ niet meer oplegde, ging het beter en begon ik me te amuseren.»

HUMO Dat hoor je ook: ‘Singularity’ klinkt vrijer en lichter dan ‘Immunity’.

Hopkins «Toen ik aan ‘Immunity’ begon, werd het tijd dat ik een groter publiek aansprak. Je kunt niet achttien maanden aan nieuwe songs sleutelen om die daarna voor een paar honderd man live te spelen, hè? Ik hoef niet per se miljoenen exemplaren te verkopen, maar als ik mijn eigen ding wilde blijven doen, moest ‘Immunity’ dus beter verkopen dan de vorige platen. Dat speelde toen zeker door mijn hoofd. Gek genoeg klinken die nummers daardoor zwaarder en donkerder. Maar dankzij het commerciële succes van ‘Immunity’ hoef ik me even geen zorgen meer te maken, en kon ik meer improviseren. Daar komt die luchtigheid vandaan.»

HUMO Je begon enkele jaren geleden met transcendente meditatie, speelde dat een rol?

Hopkins (enthousiast) «Tuurlijk! ‘Singularity’ klinkt zoals hij klinkt omdat ik vaak in trance ben. Dan kom ik pas écht tot rust en kan ik me volledig overgeven aan het leven. Dat is trouwens waar de nieuwe plaat over gaat. Ook het gevoel van verwondering dat magic mushrooms mij geven, heb ik met die muziek proberen te verklanken. Ik wil geen pleidooi voor drugs houden, maar sommige substanties worden te veel gedemoniseerd. En om nog even op je vraag terug te komen: ik had al veel ervaring met meditatie vóór ik aan transcendente meditatie begon, maar die techniek is voor mij de beste.»

HUMO Omdat David Lynch die ook beoefent?

Hopkins «Nee, toch niet. Na de vorige tournee had ik behoefte aan iets rustgevends en inspirerends, en transcendente meditatie kalmeert én inspireert me. Maar ik weet waarom je dat denkt: ik heb zijn nummer ‘I Know’ geremixt, en zo heb ik hem een beetje leren kennen. Een béétje, want hij doet graag mysterieus (lacht).»

HUMO Je hebt ook Coldplay geholpen bij hun platen ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’ en ‘Mylo Xyloto’. Hoe beviel dat jou?

Hopkins «Goed, we konden het prima met elkaar vinden. Trouwens: ‘Light Through the Veins‘, een nummer dat ik op mijn zolderkamertje heb geschreven (en dat door Coldplay gesampled werd op ‘Life in Technicolor’, red.), in een vol Wembley-stadion horen knallen is echt overweldigend. Beter in ieder geval dan die paar optredens die ik heb gedaan in het voorprogramma van Coldplay. Hun publiek was blijkbaar niet klaar voor mijn avontuurlijke elektronica. Ik snap dat wel, Coldplay speelt voor mensen die zich willen amuseren op melodieuze songs over alledaagse thema’s. Zij maken ook muziek waarop dat kan en ze doen dat beter dan wie ook. Maar Chris Martin houdt echt van experimentele muzikanten zoals Battles of Hudson Mohawke.»

HUMO Een andere muzikant met wie je hebt samengewerkt, is Brian Eno. Wat is de belangrijkste les die je van hem hebt gekregen?

Hopkins «Dat de controle verliezen niet noodzakelijk slecht is. De ongelukjes tijdens het opnemen klinken vaak heel goed en moet je gewoon laten zoals ze zijn. Ik mag van hem niet zeggen welke, maar wist je dat één van zijn bekendste songs een versie is die per ongeluk achterstevoren werd afgespeeld?»

HUMO Staan er zulke foutjes op ‘Singularity’?

Hopkins «Veel, je moet alleen goed luisteren.»

HUMO Zullen we zeker doen!



‘Singularity’ van Jon Hopkins verschijnt op 4 mei bij Domino Records.

