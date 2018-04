'We zagen eruit als clowns. We hebben moeten leren om onszelf te zijn'

Mike D ziet er messcherp uit in zijn leren jekker, en nipt van een kopje thee in The Bowery Hotel in New York. ‘Drie decennia lang was ik alleen maar met de Beastie Boys bezig geweest. Stap voor stap heb ik geprobeerd te achterhalen wat ik nog uit mijn leven kon halen.’ Wat dat is, lijkt onopvallend en tegelijk om jaloers op te zijn. Hij heeft zijn eigen show, ‘The Echo Chamber’, op Apple-radiostation Beats 1, hij doet nu en dan productiewerk voor andere artiesten en klust bij als dj. Hij reist de wereld rond met zijn kinderen en heeft samen met Ad-Rock zijn memoires geschreven, 37 jaar na de oprichting van de Beastie Boys. ‘Ik heb heel veel geleerd bij hen, ook dat je fijne tijden moet leren te appreciëren.’

- Ben je anders over de groep gaan denken? Iedereen heeft vooral oog voor de drie mijlpalen ‘Licensed to Ill’, ‘Paul’s Boutique’ en ‘Sabotage’. En jij?

Mike D «Dat is een wel erg simplistische manier om naar een tijdlijn te kijken.»

- Maar ‘Licensed to Ill’ is wel jullie bestverkochte plaat, ‘Paul’s Boutique’ wordt algemeen als jullie beste beschouwd, en met de videoclip van ‘Sabotage’ boorden jullie een nieuw publiek aan.

Mike D «Ja, maar er zijn een miljoen momenten die aan die drie platen zijn voorafgegaan. Ten tijde van ‘Paul’s Boutique’, bijvoorbeeld, waren we drie gekken die probeerden iets te maken waar ze van hielden. We hadden nooit vermoed dat het zo’n flop zou worden. Maar juist doordat die plaat niet verkocht, kreeg ze ruimte om omarmd te worden door mensen die de link met ‘Licensed to Ill’ niet wilden of konden leggen. Na ‘Paul’s Boutique’ staarden we ook in een grote leegte. Omdat de verkoopcijfers zo dramatisch waren, wilde niemand nog met ons samenwerken. Het voordeel was dat we konden doen wat we wilden, en uit die creatieve vrijheid is ‘Check Your Head’ ontstaan. Daarna hebben we ons stinkende best gedaan om een nieuw publiek te vinden, en daaruit zijn ‘Ill Communication’ en de single ‘Sabotage’ voortgekomen. En daarna volgde het commerciële succes van ‘Hello Nasty’. Dat is een correctere tijdlijn.»

- Jij hebt vooral in Los Angeles gewoond, maar de Beastie Boys zijn voor velen typisch New Yorks. Voel jij je nog verbonden met de Big Apple?

Mike D «Mijn moeder woont nog altijd in de Upper West Side, hoor. Maar ik heb het er met mijn vrienden weleens over hoe ironisch het is dat we daar in de jaren 70 en 80 in de grootste vrijheid konden opgroeien. De jeugd van tegenwoordig zit via hun smartphone aan hun ouders vast, ook al is New York veel veiliger dan in onze tijd. Je wilde toen zelfs geen radio in je auto omdat je wist dat die toch gestolen zou worden, en een ritje met de subway kon bijzonder zenuwslopend zijn, zo onveilig voelde je je er. Het leek wel of er overal anarchie heerste. Maar de gezinnen die niet wegtrokken naar de voorsteden, voelden zich wel erg betrokken bij de stad en lieten hun kinderen vrij. Ikzelf en de band konden nooit geworden zijn wie we waren zonder die vrijheid.»

Naar papa luisteren

- Jouw kinderen groeien in een heel andere omgeving op.

Mike D «Ze hebben hun eigen problemen, maak je geen zorgen. Ik moet dan vaak denken aan mijn eigen woedeaanvallen toen ik 15 was, zonder dat ik daar veel reden toe had. Maar ik vind het wel interessant om te zien hoe hun muzieksmaak evolueert van commerciële rap zoals van Kanye West en Drake tot de hardcorepunk waarmee ik ben opgegroeid, zoals Black Flag en Bad Brains. En daarna beginnen ze aan Slayer, Black Sabbath en Led Zeppelin, de testosteronklassiekers (grijnst).»

- In de jaren 80 waren de Beastie Boys zelf een band waar menige ouder een probleem mee had. Hebben je kinderen een idee waar jij vroeger voor stond?

Mike D «Een moeilijke vraag. Ze weten natuurlijk wie ik ben, maar het is nogal abstract om het verband te leggen met de Beastie Boys. Misschien zouden ze die muziek kunnen leren kennen via vrienden, maar dan zou hun reactie zijn: ‘Waarom zou ik dáárnaar willen luisteren?’ Ze moeten al de hele tijd naar mij luisteren (grijnst). Je doet ze geen plezier met mijn muziek te draaien.»