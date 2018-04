1| Opvoeding

Bhagwan werd in 1931 geboren als Chandra Mohan Jain in een klein Indiaas dorpje als oudste zoon van een stoffenverkoper. Omdat zijn ouders het te druk hadden, woonde hij tot zijn 7de bij zijn grootouders, een periode die naar eigen zeggen een enorme invloed had op zijn vorming dankzij de vrije opvoeding van zijn grootmoeder.

2| Gedachtegoed

Zijn leer is een allegaartje van elementen uit onder meer het hindoeïsme, chassidisme, tantrisme, taoïsme, boeddhisme en het christendom, aangevuld met ideeën uit de antieke Griekse filosofie, het gedachtegoed van Freud, de Amerikaanse filosoof William James en extremere denkers als Wilhelm Reich en George Gurdjieff. Zijn visie samenvatten is onbegonnen werk, ook al omdat de goeroe vond dat het niet verboden was om jezelf af en toe tegen te spreken.

3| Seks

Bhagwan stond bekend als de ‘seksgoeroe’. Hij argumenteerde dat seks goddelijk is, en de eerste stap op weg naar een ‘superbewustzijn’. Geen opvattingen waar je in 1968 mee scoorde in het conservatieve en religieuze India, maar wél bij westerse lieden die hun spirituele horizonten wilden verruimen.

4| Volgelingen

Hij initieerde zijn eerste groep volgelingen – of sannyasins – in 1970. Een sannyasin moet een nieuwe Indiase naam aannemen, een kralenketting dragen met daaraan een medaillon met een foto van Bhagwan en zich uitdossen in het traditionele oranje van het hindoeïsme.

5| Geld

Volgens de leer van Bhagwan moest je vooral van het leven genieten en had armoede geen enkele spirituele meerwaarde. Gandhi omschreef hij ooit als een reactionaire masochist die kickte op armoede. Hij droeg peperdure kleren en exclusieve horloges, en pronkte graag met zijn verzameling Rolls Royces. Hij bezat er 93, meer dan wie ook ter wereld.

6| Apocalyps

Bhagwan was ervan overtuigd dat de wereld ten onder zou gaan. In de jaren 60 voorspelde hij een nucleaire oorlog, later raakte hij helemaal geobsedeerd door aids, een ziekte die volgens hem twee derde van de mensheid zou uitvagen. Sannyasins mochten elkaar niet meer kussen en moesten tijdens het vrijen condooms en rubberen handschoenen dragen. Nogal vervelend voor een beweging die de vrije liefde aanhing.

7| Oregon

Omdat hij in India steeds meer onder vuur lag, verhuisde Bhagwan zijn commune in 1981 naar een uitgestrekte ranch in de Amerikaanse staat Oregon. Liefst 7.000 discipelen bevolkten het landgoed, dat beschikte over een landingsbaan, restaurants en openbaar vervoer. De gemeenschap had ook een eigen ‘vredesmacht’ die gewapend met machinegeweren in jeeps patrouilleerde.

8| Verslaving

Volgens mensen uit zijn omgeving was Bhagwan verslaafd aan lachgas. Het goedje werd hem door zijn persoonlijke tandarts toegediend. Hij slikte tijdens zijn Amerikaanse periode ook 60 milligram valium per dag.

9| Salmonella

Omdat de tegenstand van de lokale bevolking steeds heviger werd, poogde de commune dan maar het stadsbestuur over te nemen. Dat deden ze eerst door met bussen 2.000 daklozen aan te voeren die tijdens de verkiezingen op leden van de commune moesten stemmen. Toen dat mislukte, schakelden ze over op een driester plan: ze besmetten tien salad bars in de regio met salmonella. 700 inwoners werden ziek. De actie staat nog altijd bekend als de eerste en grootste biologische terreuraanslag in de VS. Bhagwan, die beweerde van niks te weten, werd er niet voor veroordeeld.

10| Dood

Na zijn mislukt Amerikaans avontuur keerde Bhagwan – of Osho, zoals hij zich voortaan liet noemen – terug naar India, waar hij in 1990 op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval stierf. De urne met zijn assen bevindt zich in zijn ashram in Poona, een populaire toeristische attractie. Jaarlijks wordt ze door 200.000 mensen van over de hele wereld bezocht. Het grafschrift luidt: ‘Osho/ Nooit geboren / Nooit gestorven / Bracht de planeet Aarde alleen een bezoek tussen 11 december 1931 en 19 januari 1990.’